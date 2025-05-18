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Житель Нефтегорска украл телефон у девочки, пока она каталась на самокате

18 мая 2025 12:35
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Житель Нефтегорска украл телефон у девочки, пока она каталась на самокате

В Нефтегорске в городской отдел полиции за помощью обратилась женщина 1992 года рождения с заявлением о хищении сотового телефона. Материальный ущерб потерпевшая оценила на сумму 9 000 рублей.
Заявительница сообщила, что гуляла в парке с детьми, и когда ее дочь каталась на самокате, девочка решила снять сумку с телефоном и положила на скамейку. В какой-то момент они начали искать вещь, но лавочка оказалась пустой, после чего женщина решила обратиться за помощью в полицию.

 В результате проведенных оперативных мероприятий, полицейские предположили, что к совершению кражи может быть причастен ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за аналогичное преступление 29-летний местный житель. Оперативники установили его местонахождение, задержали и доставили мужчину в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.
При опросе задержанный признал вину в содеянном и пояснил, что обратил внимание на оставленную без присмотра сумку и, дождавшись подходящего момента, спрятал находку под куртку и из нее забрал только телефон, который хотел продать.
Следственным отделом МО МВД России «Нефтегорский» возбуждено уголовное дело по п. в. ч.2 ст.158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». 
Телефон возвращен законному владельцу.

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