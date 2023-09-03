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Житель Кинельского района угрожал сестре сожительнице оружием за укрывательство его возлюбленной

3 сентября 2023 13:19
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Житель Кинельского района угрожал сестре сожительнице оружием за укрывательство его возлюбленной

В доме местного жителя обнаружено и изъято гладкоствольное ружье.

Утром 8 августа к участковому уполномоченному полиции на административном участке  обратилась за помощью жительница поселка Алексеевка 1979 года рождения,  которая пояснила, что ей угрожал ножом бывший сожитель сестры. Угрозу своей жизни и здоровью девушка восприняла как реальную и попросила полицейских привлечь 39-летнего жителя села Георгиевка к уголовной ответственности.

Участковые уполномоченные полиции задержали злоумышленника недалеко от дома заявительницы. У мужчины полицейские выявили явные признаки наркотического опьянения и предложили пройти медицинское освидетельствование, на что задержанный ответил категорическим отказом. За правонарушение, предусмотренное ст.6.9.1 КоАП РФ, судом мужчине назначено наказание в виде суток административного ареста.

Во время опроса селянин пояснил, что приехал в поселок, разыскивая свою сожительницу, которая приняла решение прекратить совместное проживание,  с чем он не смог смириться. Подозревая сестру возлюбленной в укрывательстве беглянки, он пригрозил ей убийством и сообщил, что дома у него имеется огнестрельное оружие. Это утверждение участковые уполномоченные полиции проверили – в доме ранее судимого за незаконный оборот наркотиков задержанного полицейские обнаружили тайник,  в  котором  действительно находилось гладкоствольное ружье Сайга 410. Оружие изъяли, в отношении хозяина дома составили административный материал, предусмотренный  ст. 20.10 КоАП РФ.

Отделом дознания МО МВД России «Кинельский» в отношении жителя села Георгиевка возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.119 УК РФ.

Сотрудники полиции продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.

 

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