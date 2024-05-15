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Житель Красноармейского района, чтобы не покупать электропилу, украл ее у соседа

15 мая 2024 10:44
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житель Красноармейского района, чтобы не покупать электропилу, украл ее у соседа

В декабре прошлого года в дежурную часть Красноармейского района поступило сообщение от местного жителя о том, что неизвестные лица проникли в его дом, откуда совершили кражу имущества.

Сотрудники полиции, прибывшие на место происшествия, провели осмотр помещения, изъяли следы, опросили владельца дома и возможных свидетелей.

Осмотрев дом, эксперты установили, что проникновение произошло путем повреждения оконной деревянной рамы и дверного замка.

Опросив очевидцев, они предположили, что к хищению причастен местный житель и задержали его по месту жительства.

В ходе опроса, задержанный признался в совершении противоправного деяния и пояснил, что, убедившись в том, что за ним никто не наблюдает, через незапертую калитку, прошёл на территорию двора, где подошел к окну, ведущему в сени, и при помощи принесенных с собой кусачек повредил оконную деревянную раму, предварительно выставив из неё стекло. После чего, залез в дом и похитил электрическую цепную пилу. После содеянного, покинул дом и распорядился похищенной пилой для собственных нужд.

По информации полицейских, ранее к уголовной ответственности мужчина не привлекался.

Следственным отделением О МВД России по Красноармейскому мужчине предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. а ч.3 ст.158 УК РФ «Кража».

Уголовное дело с обвинительным заключением в отношении фигуранта направлено в районный суд для рассмотрения по существу.

Похищенное имущество возвращено владельцу.

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