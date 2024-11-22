Житель Кошкинского района ударил сожительницу кухонным ножом

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В ходе конфликта во время совместного распития алкогольных напитков, мужчина нанес сожительнице удар кухонным ножом.

В дежурную часть О МВД России по Кошкинскому району поступило сообщение от местной жительницы 1990 года рождения о том, что у нее с сожителем произошел конфликт.

Дежурный незамедлительно направил на место происшествия следственно-оперативную группу. Прибывшие по указанному адресу сотрудники полиции, убедившись, что заявительнице не требуется медицинская помощь, подробно опросили. Женщина пояснила сотрудникам полиции, что она вместе с сожителем распивали спиртные напитки. В какой-то момент между ними произошёл словесный конфликт, в ходе которого мужчина 1993 года рождения взял кухонный нож со стола и нанес ей один удар в область правого запястья руки.

Полицейские осмотрели место происшествия, обнаружили и изъяли предполагаемое орудие преступления – кухонный нож, задержали и доставили подозреваемого в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Во время опроса 31-летний ранее несудимый мужчина пояснил, что в момент ссоры не смог справиться со своими эмоциями и ударил сожительницу ножом.

Согласно судебно-медицинской экспертизе потерпевшей причинен легкий вред здоровью.

Отделом дознания О МВД России по Кошкинскому району в отношении мужчины по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью), возбуждено уголовное дело.