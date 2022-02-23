Житель Клявлинского района Самарской области спаивал девочку-подростка

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Полицейским установлено, что местный житель 1998 года рождения неоднократно с сентября 2021 года по январь 2022 года приобретал и предлагал своей 15-летней знакомой спиртные напитки – пиво, энергетический коктейль, коньяк. На предложения подросток добровольно соглашалась и распивала алкоголь.

По собранным сотрудником полиции материалам отделением дознания территориального органа внутренних дел в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 151 УК РФ «Вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий».

В настоящее время по данному уголовному делу проводится комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, а также причин и условий, способствующих совершению расследуемого преступления. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащего поведения.