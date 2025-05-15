Житель Клявлинского района избил женщину в ходе застолья

128

В ноябре прошлого года в дежурную часть МО МВД России «Клявлинский» поступило сообщение от 56-летней местной жительницы, которая сообщила, что ее избил бывший сожитель.

Для выяснения обстоятельств случившегося по указанному адресу выехали сотрудники следственно-оперативной группы. После оказанной медицинской помощи пострадавшей, полицейские опросили ее, осмотрели место происшествия, установили очевидцев произошедшего.

В ходе опроса сотрудники полиции выяснили, что 52-летний местный житель села Клявлино пришел в гости к своему знакомому, где находилась его бывшая сожительница. В ходе застолья между ними произошла ссора. Подозреваемый избил женщину, после чего она обратилась за помощью в полицию.

Полицейские доставили задержанного в медицинское учреждение для освидетельствования, которое подтвердило факт алкогольного опьянения. По данным полицейских задержанный нигде не работает, в прошлом привлекался к уголовной ответственности за угрозу убийством в отношении этой же женщины, за что отбывал наказание в виде обязательных работ.

Отделением дознания МО МВД России «Клявлинский» мужчине предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.116.1 УК РФ (нанесение побоев лицом, подвергнутым административному наказанию). Уголовное дело с обвинительным заключением в отношении фигуранта направлено в суд для рассмотрения по существу.

Клявлинский районный суд доказательства, собранные полицейскими, признал достаточными для вынесения обвинительного приговора и, с учетом всех обстоятельств, назначил мужчине наказание в виде 240 часов обязательных работ. Решение суда вступило в законную силу.