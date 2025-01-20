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Житель Елховского района спрятал обувь знакомого и в ответ получил поджог скутера

20 января 2025 12:15
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Житель Елховского района спрятал обувь знакомого и в ответ получил поджог скутера

Владельцу транспортного средства причинен ущерб на сумму около 14 тысяч рублей.

В мае прошлого года в дежурную часть ОМВД России по Елховскому району поступило сообщение о поджоге скутера, принадлежащего местному жителю. По указанному адресу выехала следственно-оперативная группа.

Потерпевший рассказал полицейским, что в день поджога находился в гостях у односельчанина и решил подшутить – спрятал обувь одного из знакомых, после чего поехал домой.

Как установили полицейские, когда мужчина катил по дороге свой внезапно заглохший скутер, друг хозяина обуви, не разделивший его юмора и вследствие этого испытывающий к потерпевшему неприязнь, догнал селянина на автомобиле вместе с босоногим знакомым.

В разгар напряженной ситуации, автомобилист, хоть и не пострадавший от шутки, явно потеряв самообладание, оторвал бензошланг скутера и бросил в сторону потерпевшего зажженную спичку.

Осознав серьезность ситуации, сельские жители быстро сориентировались: сбегали за водой к соседям и потушили возгорание. Их совместные усилия позволили справиться с огнем и предотвратить более серьезные последствия.

Экспертами установлена общая сумма ущерба, нанесенного транспортному средству в ходе возгорания. Она составила около 14 тысяч рублей.

Потерпевшему во время расследования причинённый ущерб возмещён в полном объёме.

Уголовное дело с собранной доказательной базой и обвинительным заключением в отношении злоумышленника направлено в районный суд Самарской области для рассмотрения по существу.

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