Житель Чапаевска соврал полицейским о том, что его ограбили

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Из материалов уголовного дела следует, что житель Чапаевска 1983 года рождения сообщил полицейским о том, что на улице Новокуйбышевска неизвестный похитил у него сотовый телефон стоимостью более шести с половиной тысяч рублей. По признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 161 УК РФ «Грабеж», отделом дознания возбуждено уголовное дело.

При обращении в полицию заявитель в установленном законом порядке был предупрежден об уголовной ответственности за заведомо ложные сведения о совершении преступления. Сотрудники полиции приступили к поиску украденного имущества. По словам мужчины, в момент совершения преступления возле подъезда его знакомого, к которому он прибыл в гости, к нему сзади подошел неизвестный, выхватил телефон и скрылся на отечественном автомобиле. Пострадавший даже указал предположительный регистрационный номер.

Сотрудники полиции выяснили, что во время распития спиртных напитков обратившийся с заявлением мужчина передал знакомому свой телефон для дальнейшей продажи в комиссионный магазин, чтобы потом совместно использовать в личных целях полученные денежные средства. Но знакомый сдал телефон в ломбард, а денежные средства, вырученные от продажи, оставил себе.

В ходе дальнейшей работы мужчина признался полицейским, что заявление о грабеже было ложным. Теперь в отношении него возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 306 УК РФ «Заведомо ложный донос». Подозреваемый десять лет назад был осужден за аналогичное преступление, сообщает облМВД.