Житель Чапаевска отобрал у женщины подвеску-икону

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В конце января текущего года в дежурную часть ОМВД России по городу Чапаевску поступило сообщение от местной жительницы об открытом хищении ювелирного изделия стоимостью более 43,6 тысяч рублей.

Оперативный дежурный выяснил приметы преступника и направление, в котором он скрылся. Довел ориентировку на розыск грабителя до сотрудников полиции, направил по указанному адресу ближайшие наряды и следственно-оперативную группу.

В ходе опроса заявительницы полицейские установили, что в одном из торговых центров Чапаевска, расположенном на улице Черняховского, покупатель попросил показать ему золотую подвеску. В процессе общения с продавцом, мужчина выхватил из ее рук изделие в виде иконы и убежал.

В течение нескольких дней 23-летний, ранее судимый за грабеж житель Чапаевска, на одной из улиц города задержан участковыми уполномоченными полиции и доставлен в отдел полиции, где дал признательные показания. Задержанный пояснил оперуполномоченным, что похищенное ювелирное изделие он продал случайному знакомому за 29 тысяч рублей, а денежные средства потратил по своему усмотрению.

Отделом дознания ОМВД России по г. Чапаевску в отношении местного жителя возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 161 УК РФ «Грабеж». Мужчине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Сотрудниками полиции розыск похищенного имущества – подвески из золота в виде иконы с изображением Гео́ргия Победоно́сеца, продолжается.