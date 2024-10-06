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Жигулевец дважды выстрелил в ногу приятеля, которого встретил по дороге домой

6 октября 2024 13:54
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Жигулевец дважды выстрелил в ногу приятеля, которого встретил по дороге домой

В сентябре текущего года в дежурную часть ОМВД России по г. Жигулёвску из медицинского учреждения поступило сообщение об обращении мужчины 1978 года рождения с огнестрельным ранением голени.

Для выяснения обстоятельств произошедшего в лечебное учреждение, а также на предполагаемое место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Пострадавший рассказал полицейским, что днем ранее в вечернее время он возвращался домой, когда в него выстрелили, но рассмотреть нападавшего он не смог.    

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска произвели осмотр места происшествия, опросили очевидцев произошедшего, установили личность подозреваемого и его местонахождение, после чего задержали подозреваемого на одной из улиц города и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Злоумышленником оказался ранее судимый безработный местный житель 1966 года рождения, который пояснил оперуполномоченным, что в тот вечер находился в состоянии алкогольного опьянения. По дороге домой он заметил своего знакомого, с которым у них довольно длительный конфликт. Следуя за приятелем, он сделал два выстрела ему в ногу и скрылся.  В ходе обыска по адресу проживания задержанного, полицейскими изъят предмет схожий с пистолетом. Изъятое полицейские направили на исследование в ЭКЦ ГУ МВД России по Самарской области.

Отделением дознания О МВД России по городу Жигулёвску в отношении 58-летнего местного жителя возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.112 УК РФ «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». Расследование продолжается.

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