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Женщина в Самаре обокрала бывшего сожителя

9 апреля 2023 13:15
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Женщина в Самаре обокрала бывшего сожителя

В полицию в Самаре обратился местный житель 1967 года рождения, который сообщил о пропаже сотового телефона и банковской карты и списании с нее денежных средств в размере 5150 рублей.

Сотрудники полиции подробно опросили заявителя. Выяснилось, что мужчина накануне распивал спиртные напитки дома со своей бывшей сожительницей. Мужчина уснул, а на утро обнаружил пропажу телефона и карты.

В ходе работы полицейские установили, что картой расплачивались в круглосуточном магазине, расположенном на ул. Ново-Вокзальной. Сотрудники уголовного розыска опросили работников торговой точки, изъяли и просмотрели записи с камер видеонаблюдения, установленных в помещении, на которые попали действия злоумышленницы. Потерпевший узнал в ней свою бывшую сожительницу.

Сотрудники полиции установили местонахождение подозреваемой, задержали ее на территории областного центра и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

В ходе опроса женщина пояснила, что дождалась, когда бывший сожитель заснет, забрала сотовый телефон и банковскую карту, с помощью которой оплатила покупки. Позже похищенный сотовый телефон сдала в ломбард, используя документы ничего не подозревающего нынешнего сожителя. Вырученные с продажи 8000 рублей пара потратила на аренду квартиры.

Ранее судимой за совершение убийства 34-летней местной жительнице предъявлено обвинение в совершении двух преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 158 Уголовного кодекса российской Федерации «Кража».

В настоящее время расследование уголовного дела отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Кировского района, СУ Управления МВД России по г. Самаре завершено. Материалы переданы в Кировский районный суд г. Самары для рассмотрения по существу. Причиненный материальный ущерб в размере более 17 тысяч рублей обвиняемая не возместила.

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