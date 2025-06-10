Женщина в маске и с поленом напала на 90-летнюю пенсионерку в Октябрьске

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В апреле текущего года в дежурную часть отдела полиции по городу Октябрьску МУ МВД России «Сызранское» поступила информация от местных жителей о том, что на ул. Мира находится избитая бабушка, к которой кто-то проник в дом, отнял сотовый телефон и более 100 тысяч рублей. Прохожие сообщили, что до вызова полиции передали 90-летнюю пострадавшую медикам и позвонили ее родственникам.

На соседней улице специалисты обнаружили на земле сотовый телефон потерпевшей и следы протектора шины автомобиля.

Оперативники изъяли в лечебном учреждении документацию, опросили потерпевшую и установили, что ограбила ее женщина в маске. Злоумышленница проникла в дом через незапертую дверь, брызнула чем-то в глаза, ударила поленом по голове, забрала из сумки сотовый телефон и денежные средства, после чего убежала. Женщина смогла выйти из дома и обратиться к прохожим за помощью.

Оперуполномоченные установили и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства жительницу Сызрани 1975 года рождения.

В ходе опроса 50-летняя задержанная раскаялась в содеянном противоправном деянии и дала признательные показания. Как оказалось, женщина ранее работала продавцом в магазине недалеко от дома потерпевшей и знала, что бабушка проживает одна, а с каждой пенсии в течение длительного времени откладывает деньги на похороны.

В настоящее время жизни 90-летней потерпевшей ничего не угрожает, она живет у родственников. Как отмечают следователи отделения по расследованию преступлений, совершенных на территории г. Октябрьска СУ МУ МВД России «Сызранское», похищенные денежные средства подозреваемая потратила на собственные нужды. По ходатайству органа следствия судом в отношении злоумышленницы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.