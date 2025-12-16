Я нашел ошибку
Женщина представилась соцработником и выманила у пожилой самарчанки 225 000 рублей

55
Женщина представилась соцработником и выманила у пожилой самарчанки 225 000 рублей

В 2024 году при взаимодействии с коллегами из Костромской области сотрудники самарского гарнизона полиции задержали женщину, подозреваемую в совершении преступления в отношении пенсионерки.

В ходе предварительного следствия установлено, что в апреле прошлого года из квартиры пожилой жительницы Самары 1933 года рождения пропали денежные средства в размере 225 000 рублей.

Оперативники выяснили, что накануне женщине поступил звонок на стационарный телефон. Звонившая представилась социальным работником и сообщила о необходимости срочного обмена всех имеющихся в доме денежных средств на другую валюту. Находясь в квартире пенсионерки, лже-соцработник пересчитала подготовленные хозяйкой квартиры наличные и пообещала их вернуть на место самостоятельно. В связи с плохим самочувствием пожилая женщина согласилась принять помощь. Позже она рассказала полицейским, что гостья ушла в другую комнату, а затем неожиданно сообщила о необходимости забрать печать из соседнего дома. Под этим предлогом она спешно вышла из квартиры и больше не возвращалась. Обнаружив пропажу денег, женщина сообщила о произошедшем в полицию.

В тот же день сотрудники полиции, по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража», возбудили уголовное дело. Оно находилось в производстве следователя отдела по расследованию преступлений, совершенных на территории Железнодорожного района, СУ Управления МВД России по г. Самаре, оперативное сопровождение осуществлялось сотрудниками Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Самарской области.

Женщину, представлявшуюся социальным работником, задержали на территории другого региона. Вину в совершенном деянии в отношении пожилой жительницы города Самары она признала и сообщила, что не является работником службы, а все сказанное бабушке являлось частью легенды для хищения имущества.  Вырученные деньги она потратила на продукты питания и прочие нужды.

Сотрудники органов внутренних дел собрали доказательную базу, изобличающую ранее судимую гостью из Костромской области. Уголовное дело направили в суд, который признал достаточными собранные и представленные на рассмотрение материалы для вынесения фигурантке обвинительного приговора.

С учётом всех обстоятельств ранее судимой женщине назначено наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Кроме того, она обязана полностью возместить ущерб пенсионерке. Приговор вступил в законную силу.

 

