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Желание помочь знакомому обернулось для самарца потерей своих сбережений

21 июня 2022 13:35
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Желание помочь знакомому обернулось для самарца потерей своих сбережений

В полицию за помощью обратился мужчина 1998 года рождения, работающий менеджером. Сотрудники полиции выяснили обстоятельства произошедшего: в социальной сети ему пришло сообщение от знакомого с просьбой срочно одолжить деньги. Местный житель был уверен, что общается с приятелем, поэтому сразу же перевел денежные средства в размере 3 тысяч рублей на указанный в сообщении банковский счет. Затем он связался с приятелем, от которого узнал – деньги ему не требуются. Тогда потерпевший понял, что аккаунт друга взломан и рассылку с просьбой о материальной помощи сделали мошенники.  Возбуждено уголовное дело.

Полиция напоминает: будьте бдительны! Помните, что ни в коем случае нельзя сообщать незнакомцам паспортные данные, информацию о банковских картах, пин-коды, пароли. Также не следует переводить деньги на неизвестные счета.

 

Теги: Мошенники

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