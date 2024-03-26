Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самаре украли кабели из подвалов 8 жилых домов
В Самаре украли кабели из подвалов 8 жилых домов
В Шигонах ликвидировали два пожара за один день
В Шигонах ликвидировали два пожара за один день
Во Флориде детям запретили создавать аккаунты в соцсетях
Во Флориде детям запретили создавать аккаунты в соцсетях
1 миллиард рублей собран на помощь семьям погибших и пострадавшим в "Крокусе"
1 миллиард рублей собран на помощь семьям погибших и пострадавшим в "Крокусе"
Алиментщика из Самары арестовали на 10 суток
Алиментщика из Самары арестовали на 10 суток
Автомобилистку в Чапаевске будут судить из-за ДТП с двумя пострадавшими
Автомобилистку в Чапаевске будут судить из-за ДТП с двумя пострадавшими
Самарские ученые запатентуют способ лазерной экспресс-диагностики пародонтита
Самарские ученые запатентуют способ лазерной экспресс-диагностики пародонтита
Самарская область обновила очередной рекорд по минимальной конкуренции за рабочие места
Самарская область обновила очередной рекорд по минимальной конкуренции за рабочие места
Наверх
Самара  +2 °C, Тольятти  +1 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 92.78
0.17
EUR 100.37
0.15
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В субботу, 30 марта посетителей «Заварки» в Самаре ждет несколько событий
Samara Boat Show 2024 приглашает гостей
Лекция Олега Горяинова «Советский политический триллер и его тени» пройдет в Самаре
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

За два месяца в Самарской области средняя сумма взятки составила 327 тысяч 189 рублей.

26 марта 2024 10:00
93
За два месяца в Самарской области средняя сумма взятки составила 327 тысяч 189 рублей.

По итогам работы за 2 месяца 2024 года подразделениями ОВД Самарской области выявлено 125 тяжких и особо тяжких преступлений коррупционной направленности. Акцент в работе сделан на борьбу со взяточничеством со стороны должностных лиц органов государственной власти и местного самоуправления.

Подразделениями по борьбе с коррупцией за 2 месяца 2024 года выявлено 251 преступление против государственной власти, предусмотренное главой 30 УК РФ. В сфере обеспечения экономической безопасности и борьбы с коррупцией имеется положительная динамика по  ряду составов: за 2 месяца 2024 года выявлено 190 фактов взяточничества (ст. 290, 291, 291.1 УК РФ), из них – 38 фактов взяточничества в крупном и особо крупном размерах. Средняя сумма взятки составила 327 тысяч 189 рублей.

Проведенный анализ выявленных преступлений показал, что наиболее часто коррупционные проявления наблюдаются в следующих сферах:

- сфера строительства: наиболее распространенные виды преступлений в данной сфере связаны с хищением бюджетных средств должностными лицами муниципальных учреждений и руководителями юридических лиц при исполнении муниципальных и государственных контрактов;

- финансово-кредитная сфера: наиболее распространенные виды связаны с завладением денежными средствами частных лиц с использованием служебного положения, а также обналичиванием денежных средств;

- операции с недвижимым имуществом: в большинстве связаны с незаконным отчуждением, либо выдачей земельных участков, введением в эксплуатацию объектов недвижимости;

- сфера образования: в данной сфере преобладают преступления, связанные с трудоустройством «мертвых душ», т.е. работников, которые официально числятся в учреждениях, но фактически трудовую деятельность не осуществляют; необоснованное начисление премий; подписание актов выполненных работ;

- сфера здравоохранения: наиболее распространены преступления, связанные с оформлением и выдачей документов, справок, оформлением инвалидности, постановкой ложных медицинских диагнозов.

          В качестве примера можно привести оперативно-разыскные мероприятия, проведенные сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по Самарской области, рассмотрев результаты которых, следственными органами приняты соответствующие решения:

          - в Самарской области полицейские установили, что местная жительница передала должностным лицам не менее 315 тысяч рублей за получение инвалидности третей группы бессрочно для своей дочери в отсутствие критериев и оснований, предусмотренных законом;

          - проведя мероприятия по заявлению студента одного из высших учебных заведений Самарской области, оперуполномоченные задержали преподавателя, проставившую за денежное вознаграждение в размере около 60 тысяч рублей, зачет по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» без фактической сдачи и проверке знаний.

Особое внимание уделяется противодействию преступлениям в сфере исполнения государственных и муниципальных заказов, поскольку в связи со значительным ассигнованием бюджетных средств пресечение фактов нецелевого расходования и хищения выделяемых денежных сумм, а также коррупционных проявлений при их распределении становится первоочередной задачей органов внутренних дел.

На постоянной основе изучаются уголовные дела о преступлениях коррупционной и экономической направленности на предмет наличия признаков легализации денежных средств и имущества, полученных преступным путем.

Так, за 2 месяца 2024 года по материалам сотрудников ОВД Самарской области по фактам легализации приняты процессуальные решения по 13 проверкам (возбуждено 5 уголовных дел), из них, совершенных в крупном и особо крупном размере -10.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Стало известно о повреждениях на Куйбышевском НПЗ после удара дрона
25 марта 2024  20:00
СМИ: Стало известно о повреждениях на Куйбышевском НПЗ после удара дрона
702
Самарская область будет развивать сотрудничество с Республикой Сербия
25 марта 2024  18:31
Самарская область будет развивать сотрудничество с Республикой Сербия
357
Приёмная кампания в первые классы школ на 2024-2025 учебный год в Самаре стартует 1 апреля
25 марта 2024  18:02
Приёмная кампания в первые классы школ на 2024-2025 учебный год в Самаре стартует 1 апреля
375
Аварийно-ямочный ремонт выполнен на 36 объектах улично-дорожной сети Самары
25 марта 2024  16:23
Аварийно-ямочный ремонт выполнен на 36 объектах улично-дорожной сети Самары
383
В Самарской области ожидают снег и гололед
25 марта 2024  15:38
В Самарской области ожидают снег и гололед
387
Весь список