За два месяца в Самарской области средняя сумма взятки составила 327 тысяч 189 рублей.

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По итогам работы за 2 месяца 2024 года подразделениями ОВД Самарской области выявлено 125 тяжких и особо тяжких преступлений коррупционной направленности. Акцент в работе сделан на борьбу со взяточничеством со стороны должностных лиц органов государственной власти и местного самоуправления.

Подразделениями по борьбе с коррупцией за 2 месяца 2024 года выявлено 251 преступление против государственной власти, предусмотренное главой 30 УК РФ. В сфере обеспечения экономической безопасности и борьбы с коррупцией имеется положительная динамика по ряду составов: за 2 месяца 2024 года выявлено 190 фактов взяточничества (ст. 290, 291, 291.1 УК РФ), из них – 38 фактов взяточничества в крупном и особо крупном размерах. Средняя сумма взятки составила 327 тысяч 189 рублей.

Проведенный анализ выявленных преступлений показал, что наиболее часто коррупционные проявления наблюдаются в следующих сферах:

- сфера строительства: наиболее распространенные виды преступлений в данной сфере связаны с хищением бюджетных средств должностными лицами муниципальных учреждений и руководителями юридических лиц при исполнении муниципальных и государственных контрактов;

- финансово-кредитная сфера: наиболее распространенные виды связаны с завладением денежными средствами частных лиц с использованием служебного положения, а также обналичиванием денежных средств;

- операции с недвижимым имуществом: в большинстве связаны с незаконным отчуждением, либо выдачей земельных участков, введением в эксплуатацию объектов недвижимости;

- сфера образования: в данной сфере преобладают преступления, связанные с трудоустройством «мертвых душ», т.е. работников, которые официально числятся в учреждениях, но фактически трудовую деятельность не осуществляют; необоснованное начисление премий; подписание актов выполненных работ;

- сфера здравоохранения: наиболее распространены преступления, связанные с оформлением и выдачей документов, справок, оформлением инвалидности, постановкой ложных медицинских диагнозов.

В качестве примера можно привести оперативно-разыскные мероприятия, проведенные сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по Самарской области, рассмотрев результаты которых, следственными органами приняты соответствующие решения:

- в Самарской области полицейские установили, что местная жительница передала должностным лицам не менее 315 тысяч рублей за получение инвалидности третей группы бессрочно для своей дочери в отсутствие критериев и оснований, предусмотренных законом;

- проведя мероприятия по заявлению студента одного из высших учебных заведений Самарской области, оперуполномоченные задержали преподавателя, проставившую за денежное вознаграждение в размере около 60 тысяч рублей, зачет по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» без фактической сдачи и проверке знаний.

Особое внимание уделяется противодействию преступлениям в сфере исполнения государственных и муниципальных заказов, поскольку в связи со значительным ассигнованием бюджетных средств пресечение фактов нецелевого расходования и хищения выделяемых денежных сумм, а также коррупционных проявлений при их распределении становится первоочередной задачей органов внутренних дел.

На постоянной основе изучаются уголовные дела о преступлениях коррупционной и экономической направленности на предмет наличия признаков легализации денежных средств и имущества, полученных преступным путем.

Так, за 2 месяца 2024 года по материалам сотрудников ОВД Самарской области по фактам легализации приняты процессуальные решения по 13 проверкам (возбуждено 5 уголовных дел), из них, совершенных в крупном и особо крупном размере -10.