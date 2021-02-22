За два часа разбойник в Новокуйбышевске напал на три магазина

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В течение двух часов в отдел полиции ОМВД России по городу Новокуйбышевску за помощью обратились трое работников разных торговых компаний города.

Сотрудники магазинов сообщали об идентичных происшествиях: на требование оплатить алкогольную продукцию «покупатель» вынимал из внутреннего кармана предмет, похожий на нож и, угрожая жизни и здоровью продавцов, скрывался с товаром в неизвестном направлении.

На местах происшествий полицейские установили и опросили очевидцев, изъяли видео с камер наблюдения. Проанализировав полученную информацию, полицейские предположили, что преступления мог совершать один и тот же злоумышленник. Ориентировку с приметами подозреваемого незамедлительно довели всем наружным службам и патрульным экипажам полиции.

Осуществляя патрулирование улиц Новокуйбышевска, сотрудники патрульно-постовой службы обратили внимание на мужчину, схожего по приметам с разыскиваемым. Соблюдая меры предосторожности, полицейские задержали подозреваемого. При наружном досмотре в присутствии понятых сотрудники полиции обнаружили и изъяли у мужчины нож.

По данным сотрудников полиции, задержанный – 44-летний житель Самары, безработный, ранее судим за грабеж и разбой.

В ходе опроса мужчина признал вину в содеянном и пояснил, что приехал в Новокуйбышевск к своим знакомым в гости. С ними и распил похищенный алкоголь, после чего его задержали полицейские.

Следственным отделом ОМВД России по г. Новокуйбышевску в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД.