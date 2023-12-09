врач из Новокуйбышевска взял кредит 6 млн для мошенников

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Жителю Новокуйбышевска 1961 года рождения, работающему в одном из медицинских учреждений, в мессенджере написал незнакомец и представился сотрудником безопасности банка. Собеседник сообщил, что у него есть сведения о мошеннических действиях со счетом мужчины: якобы прямо сейчас по его данным оформляется кредит на крупную сумму. Чтобы не стать жертвой мошенников, нужно их опередить и самому оформить кредит, чтобы потом все деньги положить на безопасный счет. Мужчина поверил незнакомцу, в ближайшее время оформил кредит, и все сбережения в размере более 6 миллионов рублей перечислил на указанный счет.

После этого собеседник перестал выходить на связь, а обманутый житель Новокуйбышевска обратился за помощью в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Сотрудники полиции призывают граждан не вестись на уловки мошенников. Настоящие сотрудники банков или правоохранители не будут писать вам в мессенджерах и сообщать какие-либо «секретные данные», касаемые ваших счетов.