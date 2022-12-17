Водитель "Шкоды" в Тольятти перевозил наркотики в банке

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Сотрудники Госавтоинспекции на контрольно-пропускном пункте «Рубеж» в городе Тольятти остановили для проверки документов водителя, управляющего автомобилем «Skoda Rapid».



Во время проведения административной процедуры полицейские обратили внимание на то, что пассажир заметно нервничает и неадекватно руководит своими действиями. Госавтоинспекторы проверили у него документы, удостоверяющие личность, и приняли решение досмотреть мужчину 2000 года рождения.



В ходе проведения досмотра, в присутствии понятых, в сумке мужчины полицейские обнаружили и изъяли банку с растительным веществом.



Сотрудники полиции передали информацию о задержании жителя г. Отрадного в дежурную часть, на место незамедлительно прибыла следственно-оперативная группа. Для дальнейшего разбирательства задержанного доставили в территориальный отдел полиции.



Изъятое оперативники направили в Экспертно-криминалистический центр Управления МВД России по г. Тольятти. Исследование показало, что вещество содержит в своем составе наркотическое средство – каннабис (марихуана) массой 12,408 грамм, что соответствует значительному размеру.



При опросе ранее не судимый безработный 22-летний мужчина пояснил, что приобрел наркотики для личного употребления посредством сети Интернет.



Отделом дознания отдела полиции по Комсомольскому району Управления МВД России по г. Тольятти в отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 228.1 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества).



Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Расследование продолжается.

