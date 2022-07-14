Водитель из Самары перевел почти 3 млн рублей мошеннику

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Будьте бдительны! Не доверяйте лжесотрудникам банков!

Жителю Самары 1962 года рождения, работающему в одной из транспортных компаний, позвонил неизвестный, представившись сотрудником безопасности банка. Незнакомец сообщил мужчине, что на его имя мошенники пытаются оформить кредит и похитить с его счета денежные средства. Чтобы сохранить сбережения их нужно перевести на «безопасный счет». Доверившись собеседнику, мужчина перевел на указанный им счет почти 3 миллиона рублей. После этого «сотрудник банка» перестал выходить на связь. Поняв, что его обманули, самарец обратился за помощью в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело.