Я нашел ошибку
Главные новости:
Российские власти стараются завлечь туристов в Крым
Российские власти стараются завлечь туристов в Крым
В Самарской области специалисты соцобслуживания проходят тренинг по системе долговременного ухода
В Самарской области специалисты соцобслуживания проходят тренинг по системе долговременного ухода
Минпромторг возобновит программы стимулирования спроса на автомобили
Минпромторг возобновит программы стимулирования спроса на автомобили
Музей Победы пригласил жителей Самарской области на онлайн-программу к 80-й годовщине начала Сталинградской битвы
Музей Победы пригласил жителей Самарской области на онлайн-программу к 80-й годовщине начала Сталинградской битвы
В Самаре на Ново-Садовой водитель въехал в фасад здания
В Самаре на Ново-Садовой водитель въехал в фасад здания
Самарских должников ищут не только на дорогах, но и на Волге
Самарских должников ищут не только на дорогах, но и на Волге
Появилась информация о расселении людей из центра Самары, где построят станцию метро
Появилась информация о расселении людей из центра Самары, где построят станцию метро
В Самарской области появился новый министр
В Самарской области появился новый министр
Наверх
Самара  +24 °C, Тольятти  +22 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 58.85
-2.45
EUR 58.76
-3.05
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Общественники провели для семей самарских полицейских  экскурсию в конноспортивный клуб «Легион»
Впервые в Тольятти пройдет фестиваль водных видов спорта GlobalSupMania «Большая Вода»
В Самарской областной детской библиотеке пройдет встреча «Символика Самары в фольклорных мотивах»
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Водитель из Самары перевел почти 3 млн рублей мошеннику

14 июля 2022 09:52
128
Водитель из Самары перевел почти 3 млн рублей мошеннику

Будьте бдительны! Не доверяйте лжесотрудникам банков!

Жителю Самары 1962 года рождения, работающему в одной из транспортных компаний, позвонил неизвестный, представившись сотрудником безопасности банка. Незнакомец сообщил мужчине, что на его имя мошенники пытаются оформить кредит и похитить с его счета денежные средства. Чтобы сохранить сбережения их нужно перевести на «безопасный счет». Доверившись собеседнику, мужчина перевел на указанный им счет почти 3 миллиона рублей. После этого «сотрудник банка» перестал выходить на связь. Поняв, что его обманули, самарец обратился за помощью в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
В Самарской области появился новый министр
14 июля 2022  10:29
В Самарской области появился новый министр
98
Соответствующее постановление подписал Губернатор Дмитрий Азаров. Министром назначен Артур Абдрашитов.
13 июля 2022  16:44
В Самарской области создано министерство туризма
370
Подводя итоги, Полпред рекомендовал главам регионов ПФО усилить работу по развитию электронного взаимодействия с органами государственной власти и местного самоуправления.
12 июля 2022  21:35
Дмитрий Азаров принял участие в совещании по созданию национальной системы пространственных данных и реализации проекта «Наполнение Единого государственного реестра недвижимости необходимыми сведениями»
1946
жители региона могут бесплатно переучиться на топовые профессии
12 июля 2022  09:36
Жители региона могут бесплатно переучиться на топовые профессии
522
Из-за жары в Самарской области объявили желтый уровень опасности
12 июля 2022  09:30
Из-за жары в Самарской области объявили желтый уровень опасности
540
Весь список