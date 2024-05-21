Ветеринарный центр «ФлагманВет» настаивает на расследовании убийства пса Айса в Самаре

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В Самаре снова жестоко убили собаку, но совершивший злодеяние не понес никакого наказания. Ветеринарный центр «ФлагманВет» глубоко соболезнует хозяевам Айса и продолжает требовать расследования всех преступлений, совершенных в отношении животных!

Трагедия произошла в поселке Курумоч 10 мая. Добродушный хаски по имени Айс был домашним любимцем, он жил в вольере во дворе частного дома. Однажды он пошел провожать детей своего хозяина до соседнего дома и не вернулся. Хозяева искали собаку везде, но только через пять дней узнали, что Айс убит. Свидетели чудовищного поступка рассказали, что собаку застрелил водитель автомобиля «Ларгус». Но этим он не ограничился, а привязал собаку за голову веревкой к машине и протащил по улице.

Все действия живодера сняли камеры наружного видеонаблюдения. Хозяин Айса узнал в убийце своего соседа. На видео, снятых камерами наблюдения, видно, как он ходит с ружьем по улице, затем кладет его в тот самый «Ларгус», слышны звуки выстрелов. Затем видно, как он волочит за машиной тело пса, а после возвращается на свою улицу, достает из машины ружье и заходит в дом.

Хозяин убитого питомца обратился в правоохранительные органы. По его словам, пришедший по вызову участковый заявление принял, но от доказательств в виде видеозаписи с камер отказался, зато сослался на отсутствие улик в виде трупа животного. Уголовное дело не возбудили, оружие у соседа хозяина Айса не изъяли.

Ветеринарный центр «ФлагманВет» обратился в полицию, следственный комитет, прокуратуру и к депутату Госдумы Александру Хинштейну, чтобы убийство Айса было расследовано.

Инна Тарасенко,

директор ветеринарного центра «ФлагманВет»:

- К сожалению, это не первый случай, когда в Самарской области происходят циничные и бесчеловечные преступления в отношении животных. Какие еще нужны доказательства? Сколько можно спускать на тормозах открытое живодерство и делать вид, что никакой статьи в Уголовном кодексе нет? Мы все прекрасно знаем, как это будет «замято», - как и все другие подобные истории. Мы призываем всех не молчать, а распространять информацию об этом преступлении. Нужно прекратить беспредел, который творится!