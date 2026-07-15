В Жигулёвске женщину задержали за кражу из дачного дома

В июне текущего года в дежурную часть Отдела МВД России по городу Жигулёвску за помощью обратился 38-летний местный житель. Мужчина рассказал, что у него из дачного дома пропали бензопила, болгарка, триммер и шуруповерт общей стоимостью более 28 000 рублей.

Прибывшие на место происшествия сотрудники территориального органа внутренних дел провели комплекс следственных и оперативных мероприятий, в том числе установили и опросили возможных очевидцев произошедшего. Полицейские организовали подворовый обход домов в СНТ и изучили записи с камер видеонаблюдения, установленных на соседних участках.

Во время осмотра помещения и прилегающей территории полицейские изучили оставленные преступником следы и задокументировали: злоумышленник перелез через забор, разбил окно, проник в помещение, похитил электроинструмент и скрылся.

На начальном этапе оперативники вели розыск без привязки к полу или возрасту злоумышленника. Сотрудники уголовного розыска проверили лиц, ранее привлекавшихся к уголовной ответственности и проживающих неподалеку, а также места возможного сбыта похищенного. В результате комплекса мероприятий оперуполномоченные установили личность предполагаемой злоумышленницы - ранее судимой 43-летней женщины, а затем и ее местонахождение.

Доставленная в отдел полиции и допрошенная в качестве подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 158 УК РФ, женщина дала признательные показания и пояснила, что похищенные инструменты спрятала на дачном участке своего приятеля, намереваясь в дальнейшем использовать чужое имущество для ремонта его дома.

В настоящее время в отношении злоумышленницы следователем полиции избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Похищенные инструменты изъяты сотрудниками полиции в указанном подозреваемой месте и в ближайшее время будут возвращены законному владельцу.