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В Жигулёвске мужчина незаконно ловил судака во время нереста

7 июля 2024 10:56
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В Жигулёвске мужчина незаконно ловил судака во время нереста

В рамках проведения операции «Нерест» сотрудники полиции ОМВД России по городу Жигулёвску в трехстах метрах от гидроагрегатов Жигулевской ГЭС  задержали мужчину, который используя запрещенное орудие – донную удочку с резиновым амортизатором, осуществил незаконный вылов судака. В соответствии с законодательством, полицейскими установлено, что общая сумма ущерба, причиненная водным биологическим ресурсам, составила порядка более 26 000 рублей.

В ходе опроса ранее несудимый житель города Тольятти, 1972 года рождения вину в совершении противоправного деяния признал в полном объеме. Должностным лицом Росрыболовства дано заключение о нецелесообразности возвращения рыб в естественную среду обитания. Водные биоресурсы переданы на ответственное хранение в организацию, имеющую холодильное оборудование.

Отделением дознания Отдела МВД России по г. Жигулёвску в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.256 УК РФ «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей, либо обязательных работ на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительных работ на срок до двух лет, либо лишения свободы на тот же срок.

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