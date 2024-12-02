В Жигулевске мужчина решил поднять себе настроение, угнав автомобиль

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Во время несения службы инспекторы дорожно-патрульной службы отделения Госавтоинспекции ОМВД России по городу Жигулевску обратили внимание на автомобиль ВАЗ-2104, который выехал с газона на проезжую часть и заглох.

Подойдя к автомашине и пообщавшись с водителем, полицейские заметили, что от него исходит резкий запах алкоголя, а также установили, что транспортное средство заведено путем замыкания проводов. Отстранив мужчину от управления автомашиной, госавтоинспекторы предложили ему пройти освидетельствование, которое подтвердило факт наличия в организме алкоголя.

Во время сбора административного материала сотрудники полиции выяснили, что автомобиль принадлежит не водителю, а другому лицу. Связавшись с собственником транспортного средства, полицейские установили, что автомашину он никому не передавал.

Водителя доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства, автомобиль поместили на специализированную стоянку. Владелец транспортного средства написал заявление об угоне.

За управление автомобилем в состоянии опьянения сотрудники полиции составили в отношении 23-летнего местного жителя и направили в Мировой суд для рассмотрения по существу административный материал по части 3 статьи 12.8 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем без прав, находящимся в состоянии алкогольного опьянения).

В ходе опроса задержанный пояснил, что был в плохом настроении, решил поднять его, покатавшись на машине, а ВАЗ оказался первым попавшимся на пути транспортным средством.

Отделением дознания ОМВД России по городу Жигулевску в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения). Транспортное средство возвращено законному владельцу.