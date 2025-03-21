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В Жигулевске автослесарь угнал машину клиента

21 марта 2025 12:52
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В Жигулевске автослесарь угнал машину клиента

В отношении местного жителя полицейскими возбуждено два уголовных дела.

В марте текущего года в дежурную часть ОМВД России по городу Жигулёвску за помощью обратился местный житель 1984 года рождения, который пояснил, что несколько дней назад поставил свой автомобиль  LADA 217030 на ремонт, а в настоящее время увидел его, через соцсети, с повреждениями и незнакомцем за рулем на одной из городских улиц. Сотрудник дежурной части направил по указанному адресу ближайшие автопатрули и  следственно-оперативную группу.

Инспекторы дорожно-патрульной службы Госавтоинспекции О МВД России по г.Жигулёвску, находясь на улице Гоголя, обнаружили автомобиль наехавший на дерево, схожий по описанию с разыскиваемым. Находящийся за рулем мужчина, не нуждающийся в медицинской помощи, пояснил сотрудникам полиции, что у него нет документов на автомобиль и он лишен водительского удостоверения. Кроме того, во время общения полицейские заметили у него явные признаки опьянения: резкий запах алкоголя, нарушение речи и координации движений. Госавтоинспекторы отстранили мужчину от управления транспортным средством и предложили пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения, от которого он отказался.

В отношении местного жителя 1990 года рождения полицейские составили протокол об административном правонарушении, предусмотренном ч.2 ст.12.26 КоАП РФ (невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения), после чего доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Автомобиль передали законному владельцу.

Во время опроса ранее судимый за угон и управление автомобилем в состоянии опьянения задержанный признался в совершении противоправного деяния, пояснил, что работает автослесарем и думал ничего не произойдет, если он по своим делам прокатится на машине клиента, которую отремонтировал. Однако, в пути следования не справился с управлением и совершил ДТП.

Отделением дознания ОМВД России по городу Жигулёвску в отношении 34-летнего местного жителя возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч.1. ст.166 УК РФ «Угон», ч.2 ст.264.1 УК РФ (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, имеющим судимость за управление автомобилем в состоянии опьянения).  Потерпевшему разъяснен порядок подачи гражданского иска по возмещению материального ущерба.

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