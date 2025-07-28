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В Волжском районе ударом ножа женщина закончила пьяную драку

28 июля 2025 10:46
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В Волжском районе ударом ножа женщина закончила пьяную драку

В мае текущего года в дежурную часть территориального органа поступило сообщение из медицинского учреждения о госпитализации в тяжелом состоянии с ножевым ранением из села Курумоч местного жителя 1996 года рождения.

Для выяснения деталей случившегося в лечебное учреждение, а также на место происшествия выехали сотрудники следственно-оперативной группы.

Полицейские опросили пострадавшего, в присутствии его ранее не судимой 33-летней сожительницы произвели осмотр квартиры, установили очевидцев и получили объяснения свидетелей, изъяли нож со следами бурого цвета, похожими на кровь, одежду потерпевшего и медицинские документы из лечебного учреждения, которые приобщили к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств.

Изучив собранную информацию, сотрудники полиции восстановили последовательность событий: накануне вечером сожители распивали спиртные напитки, в ходе застолья между ними на почве ревности возник конфликт, переросший в потасовку. Во время драки женщина взяла нож со стола и ударила хозяина квартиры. Испугавшись содеянного, вызвала экстренные службы. Полицейские задержали местную жительницу и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Согласно заключению эксперта, противоправными действиями задержанной здоровью потерпевшего причинен тяжкий вред.

В настоящее время фигуранту вручена копия обвинительного заключения. Уголовное дело расследовано и направлено в суд для рассмотрения по существу.

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