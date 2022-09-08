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В Волжском районе пресечена кража нефтепродуктов

8 сентября 2022 22:14
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Возбуждено уголовное дело в отношении двоих жителей региона.

Следственным отделом Новокуйбышевска по факту самовольного подключения к нефтепроводу возбуждено уголовное дело в отношении двоих жителей региона.

"По версии следствия, не позднее 26 августа 2022 года  обвиняемые, находясь на участке местности в непосредственной близости от поселка Тридцатый Волжского района Самарской области, изготовили несанкционированную врезку на участке магистрального нефтепровода МНП «Гурьев-Куйбышев», принадлежащего АО «Транснефть-Приволга». В целях дальнейшего хищения нефтепродуктов обвиняемыми от места несанкционированной врезки был проведен патрубок и изготовлен отвод", - сообщили в пресс-службе СУ СКР СО.

Следователями и криминалистами следственного управления было изъято оборудование, используемое при совершении преступления, в том числе транспортные средства, установка горизонтального бурения.

Назначен комплекс необходимых экспертиз, в качестве обеспечительной меры наложен арест на денежные средства, находившиеся в распоряжении обвиняемых.

Обвиняемым в зависимости от роли каждого в совершении преступления избраны меры пресечения в виде заключения под стражу и домашнего ареста.

Расследование уголовного дела продолжается. 

 

Фото%   СУ СКР СО

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