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В Тюмени пьяный отец избил до смерти четырехмесячную дочь

21 октября 2022 22:22
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Мужчина также избил мать ребенка, в данный момент женщине оказывается медпомощь.

Следователи возбудили уголовное дело по факту убийства четырехмесячной девочки, которую избил до смерти отец, передает ТАСС.

"Следственными органами СК РФ по Тюменской области возбуждено уголовное дело по факту убийства ребенка и покушении на убийство матери младенца, предусмотренное п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство малолетнего лица"), ч. 3 ст. 30, п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Покушение на убийство двух и более лиц"). Лицо, совершившее преступление, установлено. Им оказался 41-летний сожитель женщины - отец ребенка", - сообщили в пятницу в пресс-службе следственного управления СК РФ по Тюменской области.

По версии следствия, в ночь на 21 октября 2022 года пьяный мужчина в квартире дома на улице Оренбургской в Тюмени в ходе ссоры избил супругу, а затем нанес травмы четырехмесячной дочери. Обе были доставлены в медучреждение. От полученных повреждений ребенок умер, несмотря на усилия врачей, а женщине сейчас оказывается медицинская помощь.

 

Фото:   СУ СКР по Тюменской области

 

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