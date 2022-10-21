В Тюмени пьяный отец избил до смерти четырехмесячную дочь

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Следователи возбудили уголовное дело по факту убийства четырехмесячной девочки, которую избил до смерти отец, передает ТАСС.

"Следственными органами СК РФ по Тюменской области возбуждено уголовное дело по факту убийства ребенка и покушении на убийство матери младенца, предусмотренное п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство малолетнего лица"), ч. 3 ст. 30, п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Покушение на убийство двух и более лиц"). Лицо, совершившее преступление, установлено. Им оказался 41-летний сожитель женщины - отец ребенка", - сообщили в пятницу в пресс-службе следственного управления СК РФ по Тюменской области.

По версии следствия, в ночь на 21 октября 2022 года пьяный мужчина в квартире дома на улице Оренбургской в Тюмени в ходе ссоры избил супругу, а затем нанес травмы четырехмесячной дочери. Обе были доставлены в медучреждение. От полученных повреждений ребенок умер, несмотря на усилия врачей, а женщине сейчас оказывается медицинская помощь.

Фото: СУ СКР по Тюменской области