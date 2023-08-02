В Тольятти задержан бомж-грабитель, которого ранее разыскивали

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17 июня текущего года около 10.00 часов в дежурную часть отдела полиции по Автозаводскому району УМВД России по г. Тольятти обратилась местная жительница 1944 года рождения, которая сообщила, что неизвестный мужчина, находясь между подъездами дома, расположенного на улице Свердлова, вырвал из ее рук кошелек, в котором находились денежные средства и банковская карта.

Сотрудники органов внутренних дел установили и опросили очевидцев, осмотрели место происшествия, изъяли и просмотрели записи с камер видеонаблюдения, на которых зафиксирован подозреваемый. Оперуполномоченные уголовного розыска, используя скриншот с видеозаписи, составили и довели до личного состава городского отдела полиции, Росгвардии и организаций правоохранительной направленности ориентировку с приметами предполагаемого злоумышленника и разместили полученные видеозаписи, на которых изображен подозреваемый мужчина, в средствах массовой информации и сети Интернет для его установления.

Через несколько дней сотрудники уголовного розыска получили информацию о том, что к совершению преступления может быть причастен ранее судимый за аналогичное преступление, кражу и незаконный оборот наркотиков мужчина без определенного места жительства 1981 года рождения.

В конце июля текущего года сотрудниками уголовного розыска, возле одного из торговых центров города был задержан мужчина по приметам схожий с подозреваемым, который был доставлен в ближайший отдел полиции для установления обстоятельств произошедшего. В ходе опроса он признал свою вину в содеянном и пояснил, что противоправные действия совершил из корыстных побуждений.

Сотрудники полиции проверяют задержанного на причастность к совершению других преступлений.