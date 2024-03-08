В Тольятти задержали наркозакладчика

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Полицейские Тольятти получили информацию, что около одного из многоквартирных домов, расположенных в Автозаводском районе, находится мужчина, который может быть причастен к незаконному сбыту наркотических средств.

Незамедлительно выехав по указанному адресу, оперативники задержали местного жителя 2005 года рождения.

В ходе личного досмотра в присутствии понятых полицейские обнаружили и изъяли из кармана куртки мужчины 7 свертков с белым веществом.

Изъятое полицейские направили на исследование в экспертно-криминалистический отдел УМВД России по г. Тольятти. Результаты экспертизы показали, что вещество содержит в своем составе наркотическое средство мефедрон в крупном размере.

В ходе опроса безработный местный житель признал свою вину в совершении противоправного деяния и пояснил, что наркотики хранил с целью дальнейшего распространения путем закладок на территории города.