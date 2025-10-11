В Тольятти вор проник в квартиру через незапертую дверь

123

В конце сентября текущего года в дежурную часть Отдела полиции по Автозаводскому району Управления МВД России по городу Тольятти за помощью обратилась местная жительница 1979 года рождения. Женщина сообщила, что из её квартиры похищены 28 тысяч рублей, документы и имущество, среди которого были часы, одежда, обувь, стоимостью порядка 100 тысяч рублей.

Сотрудники полиции, прибывшие по указанному адресу, осмотрели место происшествия, установили и опросили соседей пострадавшей. Также оперативники изучили видео с камеры домофона, которая установлена в подъезде многоэтажного дома.

По версии полицейских, злоумышленник проник в квартиру через незапертую дверь, когда заявительница вышла из квартиры. Вскоре сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого в краже.

Оперативники, располагая данными о местах возможного нахождения безработного, ранее судимого за имущественные преступления 33-летнего мужчины, разыскали его и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

В ходе беседы с сотрудниками уголовного розыска мужчина признался в совершении противоправного деяния и пояснил, что зашел в подъезд погреться, увидел незапертую дверь в квартиру, обнаружив отсутствие хозяев, совершил хищение имущества. По словам задержанного, похищенные денежные средства он потратил на собственные нужды, документы выкинул, а имущество реализовал.

Отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Автозаводского района СУ Управления МВД России по г. Тольятти в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража». В настоящее время судом по ходатайству органа следствия мужчине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Сотрудники уголовного розыска продолжают мероприятия по розыску похищенного имущества.