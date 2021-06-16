В Тольятти ветврача задержали за взятку

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Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Управления МВД России по г. Тольятти установили, что в период с июля 2020 года по апрель 2021 года, женщина 1968 года рождения, работая ветврачом и являясь должностным лицом одной из ветеринарных клиник Тольятти, получала от руководителя общества с ограниченной ответственностью частями незаконные денежные вознаграждения, общая сумма которых составила 40 000 рублей.

Данные денежные средства предназначались за оформление и выдачу ветеринарно-сопроводительных документов на реализуемую продукцию животного происхождения, без проведения соответствующих услуг.

По материалам, собранным сотрудниками ОЭБиПК Управления МВД России по г. Тольятти, СУ СК России по Самарской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 290 Уголовного кодекса Российской Федерации «Получение взятки». В настоящее время осуществляются мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.