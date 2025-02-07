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В Тольятти устанавливают личность и местонахождение женщины, подозреваемой в краже

7 февраля 2025 12:31
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В Тольятти устанавливают личность и местонахождение женщины, подозреваемой в краже

В середине января текущего года в отдел полиции по Центральному району Управления МВД России по городу Тольятти за помощью обратился местный житель, который сообщил, что потерял банковскую карту и обнаружил это после того, как ему пришли уведомления о списании денежных средств. Сумма причиненного ущерба составила свыше 13 000 рублей.

Полицейские, изучив выписку с банковского счета заявителя, установили, что списание денежных средств произошло через терминал, расположенный в одном из продуктовых магазинов. Прибыв по адресу, полицейские опросили работников торговой точки, изъяли и изучили записи с камер видеонаблюдения, на которых зафиксированы действия предполагаемой злоумышленницы.

Отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Центрального района, СУ У МВД России по г. Тольятти по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража», возбуждено уголовное дело.

Приметы подозреваемой: женщина, среднего телосложения, на вид 30-35 лет, рост 170-175 см, волосы черного цвета.

Была одета в куртку бежевого цвета, шапку вязанную бежевого цвета, брюки черного цвета, ботинки черного цвета.

Если вы располагаете сведениями о личности или местонахождении разыскиваемой, сообщите информацию в ближайший отдел полиции или по телефонам 102, 8(8482)93-49-51, 8(902)298-41-74.

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