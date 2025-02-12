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В Тольятти сотрудники уголовного розыска задержали безработного грабителя

12 февраля 2025 11:57
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В Тольятти сотрудники уголовного розыска задержали безработного грабителя

В конце января  текущего года в дежурную часть отдела полиции по Комсомольскому  району Управления МВД России по городу Тольятти обратился 18-летний местный житель, который сообщил, что несколько минут назад стал жертвой грабежа. Сотрудник дежурной части уточнил у заявителя приметы злоумышленника, направление в котором тот скрылся и направил по указанному адресу ближайшие автопатрули и следственно-оперативную группу.

Заявитель рассказал оперуполномоченным, что возле одного из подъездов многоквартирного дома у него завязался разговор с незнакомым парнем на тему погоды. В ходе беседы к ним подошел еще один молодой человек, которого он также не знал. Заподозрив неладное, сославшись на срочный телефонный звонок, он попытался уйти. Этот момент зафиксирован камерой домофона. Однако один из незнакомцев быстро среагировал, догнал его, выхватил сумку и смартфон из рук и стремительно убежал в неизвестном направлении. Второй собеседник, оставшийся на месте происшествия, посоветовал незамедлительно обратиться в полицию.

Изучив полученные данные, оперуполномоченные установили личность и местонахождение злоумышленника, после чего задержали ранее судимого за имущественные  преступления местного жителя  и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

В ходе опроса 33-летний безработный признал вину в совершении противоправного деяния и пояснил, что сдал похищенное в ломбард, вырученные деньги потратил на личные нужды.

Полицейские продолжают работу по розыску похищенного имущества.

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