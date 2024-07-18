В Тольятти сотрудники ППС задержали неоднократно судимого жителя Приморского края

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В полицию Тольятти поступило заявление от директора одной из торговых организаций о хищении продуктов питания и алкогольной продукции на сумму свыше 7 тысяч рублей.

Сотрудники органов внутренних дел опросили работников магазина, изъяли записи с камер видеонаблюдения на которых запечатлен момент противоправных действий.

Полицейские составили и распространили ориентировку с приметами предполагаемого злоумышленника среди личного состава полиции, Росгвардии и общественных организаций правоохранительной направленности.

В ходе патрулирования района, возле одного из многоквартирных домов, сотрудники патрульно-постовой службы полиции обратили внимание на мужчину, схожего по приметам с разыскиваемым, который при виде полицейских попытался скрыться, но после непродолжительной погони был задержан и доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

При опросе 31-летний житель Приморского края, ранее судимый за незаконный оборот наркотиков, вину в содеянном признал, и пояснил сотрудникам полиции, что в ночное время путем отжатия входной двери, проник в магазин и похитил продукты и алкоголь. Похищенный алкоголь был возращен законному владельцу.