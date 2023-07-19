Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самарской области расследуют дело о взятке в 250 тысяч в правоохранительных органах
В Самарской области расследуют дело о взятке в 250 тысяч в правоохранительных органах
За нарушения законодательства в области оборота оружия в регионе изъято 237 единиц гражданского оружия
За нарушения законодательства в области оборота оружия в регионе изъято 237 единиц гражданского оружия
Мужчина устроил взрыв в помещении с банкоматами в Петербурге
Госдума обяжет онлайн-сервисы предупреждать клиентов о каждом списании денег за подписку
Госдума обяжет онлайн-сервисы предупреждать клиентов о каждом списании денег за подписку
В Тольятти собака помогла задержать квартирного вора
В Тольятти собака помогла задержать квартирного вора
«Билет в будущее» стал доступней для детей с ограниченными возможностями здоровья
«Билет в будущее» стал доступней для детей с ограниченными возможностями здоровья
Начальник Самарской таможни в приемной Президента России встретился с представителями крупных самарских производственных предприятий
Начальник Самарской таможни в приемной Президента России встретился с представителями крупных самарских производственных предприятий
Господдержка помогает развиваться самарскому производству ореховых паст
Господдержка помогает развиваться самарскому производству ореховых паст
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 90.69
0.27
EUR 102.03
0.38
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Самарцев и гостей города приглашают на День семьи в Самарский зоопарк
В Тольятти супружеская пара, потерявшая работу в УК из-за жалобы соседа, подожгла его машину
В Музее Алабина откроется выставка о Леонардо Да Винчи
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В Тольятти собака помогла задержать квартирного вора

19 июля 2023 12:44
56
В Тольятти собака помогла задержать квартирного вора

По запаховому следу служебная собака уверенно привела  полицейских на верхний этаж в подъезде заявителя, где возле одной из квартир завершила работу сигнальным обозначением «посадка».

В дежурную часть отдела полиции по Автозаводскому району Управления МВД России по г. Тольятти обратилась за помощью местная жительница, которая пояснила, что у нее из  квартиры пропал телевизор и денежные средства. Заявитель  оценила причиненный материальный ущерб свыше 21 тысячи рублей.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Полицейские подробно опросили заявительницу 1991 года рождения и ее соседей по площадке, установили, что следы взлома на двери отсутствуют. Из квартиры эксперты изъяли шкатулку, в которой хранились денежные средства. Кинолог дала служебной собаке обнюхать изъятое и применила ее на след. Участковый уполномоченный  полиции совместно с кинологом проследовали за увлеченным работой псом. По запаховому следу служебная собака уверенно повела полицейских на верхний этаж в подъезде потерпевшей,  где возле одной из квартир завершила работу сигнальным обозначением «посадка».

Дверь полицейским открыл местный житель 1988 года рождения, который при виде сотрудников полиции заметно засуетился, проявил беспокойство и попытался закрыться. Участковый уполномоченный полиции пресек попытку и спросил ранее судимого за угон, угрозу убийством, повреждение чужого имущества и причинение тяжкого вреда здоровью мужчину, что ему известно о краже из квартиры в его подъезде.  Тольяттинец признался сотрудникам полиции в совершении противоправного деяния и пояснил, что в вечернее время, проходя мимо квартиры, расположенной несколькими этажами ниже, увидел записку в двери. Прочитав, что соседи нашли потерянные квартиросъемщицей ключи и заботливо оставили их в почтовом ящике, тут же воспользовался  полученной информацией, открыл квартиру, похитил деньги из шкатулки и телевизор. Денежные средства потратил на собственные нужды. Похищенный телевизор обнаружен и изъят полицейскими в его квартире и возвращен заявительнице.

. Подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Комитет Госдумы не поддержал проект о длинных выходных на майские праздники
19 июля 2023  12:10
Комитет Госдумы не поддержал проект о длинных выходных на майские праздники
76
В Самарской области почти 200 выпускников набрали самые высокие результаты ЕГЭ
18 июля 2023  10:56
В Самарской области почти 200 выпускников набрали самые высокие результаты ЕГЭ
366
Центр «Мой бизнес» Самарской области отметили за поддержку федеральных проектов
18 июля 2023  10:07
Центр «Мой бизнес» Самарской области отметили за поддержку федеральных проектов
413
Дмитрий Азаров обратился к жителям региона по случаю Дня металлурга
16 июля 2023  11:18
Дмитрий Азаров обратился к жителям региона по случаю Дня металлурга
678
500 новых рабочих мест открыто в Самаре благодаря запуску контакт-центра Почты России.
14 июля 2023  16:32
Дмитрий Азаров открыл в Самаре федеральный центр поддержки клиентов Почты России
1870
Весь список