В Тольятти собака помогла задержать квартирного вора

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По запаховому следу служебная собака уверенно привела полицейских на верхний этаж в подъезде заявителя, где возле одной из квартир завершила работу сигнальным обозначением «посадка».

В дежурную часть отдела полиции по Автозаводскому району Управления МВД России по г. Тольятти обратилась за помощью местная жительница, которая пояснила, что у нее из квартиры пропал телевизор и денежные средства. Заявитель оценила причиненный материальный ущерб свыше 21 тысячи рублей.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Полицейские подробно опросили заявительницу 1991 года рождения и ее соседей по площадке, установили, что следы взлома на двери отсутствуют. Из квартиры эксперты изъяли шкатулку, в которой хранились денежные средства. Кинолог дала служебной собаке обнюхать изъятое и применила ее на след. Участковый уполномоченный полиции совместно с кинологом проследовали за увлеченным работой псом. По запаховому следу служебная собака уверенно повела полицейских на верхний этаж в подъезде потерпевшей, где возле одной из квартир завершила работу сигнальным обозначением «посадка».

Дверь полицейским открыл местный житель 1988 года рождения, который при виде сотрудников полиции заметно засуетился, проявил беспокойство и попытался закрыться. Участковый уполномоченный полиции пресек попытку и спросил ранее судимого за угон, угрозу убийством, повреждение чужого имущества и причинение тяжкого вреда здоровью мужчину, что ему известно о краже из квартиры в его подъезде. Тольяттинец признался сотрудникам полиции в совершении противоправного деяния и пояснил, что в вечернее время, проходя мимо квартиры, расположенной несколькими этажами ниже, увидел записку в двери. Прочитав, что соседи нашли потерянные квартиросъемщицей ключи и заботливо оставили их в почтовом ящике, тут же воспользовался полученной информацией, открыл квартиру, похитил деньги из шкатулки и телевизор. Денежные средства потратил на собственные нужды. Похищенный телевизор обнаружен и изъят полицейскими в его квартире и возвращен заявительнице.

. Подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ.