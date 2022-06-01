В Тольятти полицейские разыскивают мужчину, который избил другого

140

Всех, кто располагает информацией о личности или местонахождении разыскиваемого, просьба обратиться в ближайший отдел полиции или по телефонам: 8 (8482) 93-47-52, 89297184177, 112.

Ночью 21 мая текущего года в отдел полиции № 23 Управления МВД России по г. Тольятти поступило сообщение из больницы о том, что к ним за медицинской помощью обратился местный житель 1981 года рождения. В ходе опроса пострадавший пояснил полицейским, что получил телесные травмы в этот же день около 21-00 час. от неизвестного мужчины возле д.85 на улице Лизы Чайкиной в Комсомольском районе.

Отделом дознания ОП № 23 Управления МВД России по г. Тольятти в отношении неустановленного лица возбужденно уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 115 УК РФ «Умышленное причинение легкого вреда здоровью», в подразделения полиции направлены поручения. Полицейские продолжают оперативные мероприятия по установлению и розыску подозреваемого.

Приметы подозреваемого: мужчина, на вид 17-20 лет, рост 180 см, среднего телосложения, волосы темные средней длины.

Был одет: куртка черного цвета с эмблемой белого цвета на спине и груди, спортивные штаны серого цвета, кроссовки черного цвета.

Сотрудники полиции обращаются к очевидцам произошедшего, а также ко всем, кто имеет сведения о личности и местонахождении подозреваемого, с просьбой сообщить информацию в отдел полиции №23 Управления МВД России по г. Тольятти, ближайший отдел полиции или по телефонам: 8 (8482) 93-47-52, 89297184177, 112.

Кроме того, связаться с ближайшим подразделением полиции в любой ситуации поможет «Мобильное приложение МВД России», которое можно бесплатно установить на смартфон или планшетный компьютер. Конфиденциальность гарантируется!