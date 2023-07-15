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В Тольятти поймали курьера, который помог мошенникам обмануть трех бабушек

15 июля 2023 14:12
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В Тольятти поймали курьера, который помог мошенникам обмануть трех бабушек

Общий ущерб, причиненный тольяттинским пенсионерам противоправными действиями злоумышленника, составил свыше 200 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска Управления МВД России по городу Тольятти задержали подозреваемого в причастности к  трем эпизодам телефонного мошенничества.

С конца июня по начало июля текущего года в полицию за помощью обратились три местные жительницы, которые стали жертвами дистанционного мошенничества.

В первых двух случаях потерпевшим 1946, 1943 годов рождения звонили злоумышленники и под видом сотрудников правоохранительных органов сообщали, что их близкий стал виновником дорожно-транспортного происшествия, в котором сильно пострадал другой человек. В разговоре мошенники просили передать деньги якобы для «решения вопроса» о не возбуждении уголовного дела. Аферисты убеждали пенсионеров спрятать деньги в пакет с «необходимыми задержанному родственнику» вещами и передать курьеру.

В третьем случае  мошенники убедили 93-летнюю  пенсионерку в том, что с ней разговаривает ее соседка, которой необходимы денежные средства на лечение, после чего женщина передала 100 тысяч рублей незнакомому мужчине.

Сотрудники уголовного розыска изучили записи с камер видеонаблюдения, расположенных  в  районе совершения преступлений, и выяснили у пенсионерок приметы молодого человека, который приходил к ним за деньгами. Все потерпевшие давали одинаковое описание.

Эксперты-криминалисты обнаружили и изъяли следы пальцев рук с дверных ручек в подъездах, пригодные для идентификации. Полицейские установили, что следы принадлежат местному жителю 1989 года  рождения, неоднократно ранее судимому за незаконный оборот наркотиков. Оперативники, располагая информацией о местах возможного нахождения, задержали предполагаемого злоумышленника по месту жительства и доставили его в  территориальный орган внутренних дел.

Как пояснил задержанный, он выполнял функции курьера: получал деньги от пожилых женщин и переводили их на различные банковские счета.  Общий ущерб, причиненный тольяттинским пенсионерам противоправными действиями злоумышленника, составил свыше 200 000 рублей.

Теги: Мошенники

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