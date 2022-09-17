Я нашел ошибку
Главные новости:
В Тольятти похититель велосипеда попал на запись видеокамер
В Тольятти похититель велосипеда попал на запись видеокамер
Диетолог развеяла миф о пользе салатов
Диетолог развеяла миф о пользе салатов
В Самаре горел жилой дом, эвакуировано 12 человек
В Самаре горел жилой дом, эвакуировано 12 человек
В Самаре светофор рухнул на проезжую часть
В Самаре светофор рухнул на проезжую часть
В Самаре преступника в камуфляже нашли через полчаса
В Самаре преступника в камуфляже нашли через полчаса
Музей Победы пригласил жителей Самарской области на онлайн-программу ко Дню оружейника
Музей Победы пригласил жителей Самарской области на онлайн-программу ко Дню оружейника
Самарский алиментщик отправился под арест
Самарский алиментщик отправился под арест
тольяттинец нашел чужую карту и пошел по магазинам
Тольяттинец нашел чужую карту и пошел по магазинам
Наверх
Самара  +19 °C, Тольятти  +17 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 60.03
0.36
EUR 59.87
0.25
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Ребята из Самарской области принимают участие в фестивале ПФО «ВЕРНУТЬ ДЕТСТВО»
В Тольяттинском медицинском колледже прошёл день донора
Завтра в губернии пройдет Всероссийский день бега «Кросс нации – 2022»
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В Тольятти похититель велосипеда попал на запись видеокамер

17 сентября 2022 12:49
37
В Тольятти похититель велосипеда попал на запись видеокамер

Они были размещены на домофоне и на этаже многоквартирного дома. 

10 сентября текущего года в отдел полиции № 24 Управления МВД России по городу Тольятти за помощью обратилась местная жительница, которая сообщила, что неизвестный мужчина с лестничной площадки, расположенной на 4 этаже, дома по улице Баныкина похитил велосипед стоимостью 30000 рублей. 
Сотрудники органов внутренних дел установили и опросили очевидцев произошедшего, осмотрели место происшествия, изъяли и просмотрели записи с камер видеонаблюдения на домофоне и  лестничной площадке этажа, на которые попали действия злоумышленника. Ориентировку с описанием примет подозреваемого довели до личного состава тольяттинского гарнизона полиции, сотрудников Росгвардии и общественных организаций правоохранительной направленности. 
По признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража», отделом по расследованию преступлений совершенных на территории Центрального района возбуждено уголовное дело. Полицейские продолжают мероприятия по розыску подозреваемого и установлению всех обстоятельств произошедшего. 
Приметы подозреваемого: на вид 20-25 лет, рост 160-165 см., худощавого телосложения. 
Был одет: в кофту белого цвета, спортивные штаны черного цвета, кроссовки черного цвета, на голове бейсболка синего цвета, с буквой «Р» . 
Сотрудники полиции обращаются к очевидцам произошедшего, а также ко всем, кто имеет сведения о личности или местонахождении разыскиваемого, с просьбой сообщить информацию в ближайший отдел полиции или по телефонам: 8(8482) 93-49-51, 93-48-62, 93-48-52, 8(927)8995253 или 102. Кроме того, связаться с ближайшим подразделением полиции в любой ситуации поможет «Мобильное приложение МВД России», которое можно бесплатно установить на смартфон или планшетный компьютер. Конфиденциальность гарантирована. 

Теги: Кража

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В Самаре преступника в камуфляже нашли через полчаса
17 сентября 2022, 11:50
В Самаре преступника в камуфляже нашли через полчаса
Полицейские задержали подозреваемого в краже рюкзака, который молодой человек оставил без присмотра под лавочкой. Криминал
97
тольяттинец нашел чужую карту и пошел по магазинам
17 сентября 2022, 10:48
Тольяттинец нашел чужую карту и пошел по магазинам
Он расплачивался ей в магазинах за еду и алкоголь до тех пор, пока на карте не закончились средства. Криминал
140
Самарец обокрал магазин и тут же продал похищенное втрое дешевле
16 сентября 2022, 13:28
Самарец обокрал магазин и тут же продал похищенное втрое дешевле
По оценке администрации магазина общая сумма ущерба составила более 6 000 рублей. Криминал
312
В центре внимания
В Самаре до 1 октября скорректирована схема движения троллейбусов по Московскому шоссе в районе улицы Лукачева
17 сентября 2022  10:26
В Самаре до 1 октября скорректирована схема движения троллейбусов по Московскому шоссе в районе улицы Лукачева
155
Законопроект позволит социально-незащищенным людям, у которых это единственное жилье, получить компенсацию не только по рыночной стоимости, но и дополнительную выплату.
16 сентября 2022  14:35
Губдума одобрила разработанный по поручению Дмитрия Азарова закон, защищающий самарцев, попавших под расселение из-за строительства метро
1897
В Самаре на время ремонта улицы Ново-Садовой изменят организацию транспортного движения
16 сентября 2022  13:19
В Самаре на время ремонта улицы Ново-Садовой изменят организацию транспортного движения
509
Дмитрий Азаров обсудил с депутатами губернской думы поправки в бюджет
16 сентября 2022  12:59
Дмитрий Азаров обсудил с депутатами губернской думы поправки в бюджет
366
В Самарской области отремонтируют подъездные дороги к 50 сельским поселениям
16 сентября 2022  10:48
В Самарской области отремонтируют подъездные дороги к 50 сельским поселениям
325
Весь список