В Тольятти похититель велосипеда попал на запись видеокамер

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Они были размещены на домофоне и на этаже многоквартирного дома.



10 сентября текущего года в отдел полиции № 24 Управления МВД России по городу Тольятти за помощью обратилась местная жительница, которая сообщила, что неизвестный мужчина с лестничной площадки, расположенной на 4 этаже, дома по улице Баныкина похитил велосипед стоимостью 30000 рублей.

Сотрудники органов внутренних дел установили и опросили очевидцев произошедшего, осмотрели место происшествия, изъяли и просмотрели записи с камер видеонаблюдения на домофоне и лестничной площадке этажа, на которые попали действия злоумышленника. Ориентировку с описанием примет подозреваемого довели до личного состава тольяттинского гарнизона полиции, сотрудников Росгвардии и общественных организаций правоохранительной направленности.

По признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража», отделом по расследованию преступлений совершенных на территории Центрального района возбуждено уголовное дело. Полицейские продолжают мероприятия по розыску подозреваемого и установлению всех обстоятельств произошедшего.

Приметы подозреваемого: на вид 20-25 лет, рост 160-165 см., худощавого телосложения.

Был одет: в кофту белого цвета, спортивные штаны черного цвета, кроссовки черного цвета, на голове бейсболка синего цвета, с буквой «Р» .

Сотрудники полиции обращаются к очевидцам произошедшего, а также ко всем, кто имеет сведения о личности или местонахождении разыскиваемого, с просьбой сообщить информацию в ближайший отдел полиции или по телефонам: 8(8482) 93-49-51, 93-48-62, 93-48-52, 8(927)8995253 или 102. Кроме того, связаться с ближайшим подразделением полиции в любой ситуации поможет «Мобильное приложение МВД России», которое можно бесплатно установить на смартфон или планшетный компьютер. Конфиденциальность гарантирована.