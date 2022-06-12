В Тольятти муж похитил нового избранника жены

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С места происшествия изъяты металлическая цепь, скотч, деревянная палка, веревки, расписки потерпевшего на общую сумму 252 тысячи рублей.

Сотрудники уголовного розыска Управления МВД России по г. Тольятти при силовой поддержке бойцов сотрудников ОМОН (г. Тольятти) регионального Управления Росгвардии задержали двоих участников группы, подозреваемых в похищении человека.

По имеющейся информации, злоумышленники в вечернее время, находясь на дороге «Тольятти-Хрящевка», вытащили из припаркованного на обочине автомобиля одной из таксомоторных организаций 39-летнего пассажира и насильно привезли в частный дом, расположенный в Центральном районе Тольятти, где в подвальном помещении связали веревками, металлической цепью, нанесли телесные повреждения и вынудили написать расписки на различные денежные суммы.

Через 4 дня, когда злоумышленники отпустили пленника, мужчина обратился в полицию за помощью. Он рассказал оперуполномоченным уголовного розыска, что проживает в Санкт-Петербурге, где познакомился с 41-летней замужней женщиной, после чего они приняли совместное решение уехать в Тольятти. В мае текущего года 52-летний супруг женщины выследил их и пригласил на встречу, с которой его насильно увезли в дом второго злоумышленника.

02 июня 2022 года в результате совместной операции сотрудников полиции, Следственного комитета и регионального управления Росгвардии по месту жительства 32-летнего подозреваемого в Тольятти проведен обыск, в ходе которого изъяты металлическая цепь, скотч, деревянная палка, веревки, расписки потерпевшего на общую сумму 252 тысячи рублей и автомобиль, в котором перевозили похищенного. Ранее не судимые злоумышленники, работающие таксистами, задержаны.

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 126 УК РФ «Похищение человека». В отношении задержанных избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Полицейские продолжают проводить оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.