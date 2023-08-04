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В Тольятти момент кражи автомобиля зафиксировала видеокамера

4 августа 2023 13:18
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В Тольятти момент кражи автомобиля зафиксировала видеокамера

В конце июля в полицию Тольятти поступило сообщение от местного жителя об угоне его отечественного автомобиля.

Сотрудник дежурной части уточнил у мужчины модель, цвет, регистрационный номер и ориентировал на розыск легкового автомобиля Lada Kalina личный состав отдела полиции.

По указанному в сообщении адресу выехала следственно-оперативная группа. Сотрудники полиции осмотрели место происшествия, подробно опросили заявителя и возможных очевидцев, изучили видео с камер наблюдения, расположенных на фасадах рядом стоящих домов с местом происшествия, на которых запечатлен момент хищения автомобиля неизвестным мужчиной. Оперуполномоченные уголовного розыска, используя скриншот с видеозаписи, составили и довели до личного состава городского отдела полиции, Росгвардии и организаций правоохранительной направленности ориентировку с приметами предполагаемого злоумышленника.  В ходе опроса потерпевший рассказал, что накануне вечером припарковал автомобиль во дворе дома на улице Ленина, а на утро выходя из подъезда, не обнаружил отечественную легковушку на парковке.

Спустя нескольких часов находясь на маршруте патрулирования в Центральном районе города сотрудники Госавтоинспекции заметили мужчину схожего по приметам с разыскиваемым. Полицейские задержали подозреваемого и доставили в территориальный отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Автомобиль обнаружен возле одного из домов на ул. Льва Толстого.

В ходе опроса ранее судимый 30-летний местный житель признался в совершении противоправного деяния и пояснил, что, проходя мимо автомобиля увидел приоткрытую заднюю дверь. Убедившись, что за его действиями никто не наблюдает, сел в салон и решил прокатится в магазин за сигаретами. Сотрудниками полиции установлено, что на момент совершения противоправного деяния мужчина находился в состоянии опьянения.

Транспортное средство возвращено законному владельцу.

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