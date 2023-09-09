Я нашел ошибку
Главные новости:
В ДТП в Тольятти пострадали мужчина и мальчик
В ДТП в Тольятти пострадали мужчина и мальчик
Похвистневские полицейские и общественники приняли участие в акции «Один день с участковым»
Похвистневские полицейские и общественники приняли участие в акции «Один день с участковым»
Началась регистрация на федеральный Просветительский марафон «Знание.Первые»
Началась регистрация на федеральный Просветительский марафон «Знание.Первые»
В Самарской области полицейские и общественники провели профилактическую беседу с детьми
В Самарской области полицейские и общественники провели профилактическую беседу с детьми
В Тольятти дочь ударила ножом сожителя матери
В Тольятти дочь ударила ножом сожителя матери
Во имя мести сосед по коммуналке в Самаре украл микроволновку и деньги
Из мести сосед по коммуналке в Самаре украл микроволновку и деньги
Спрос на жилье в России вырос вопреки прогнозам
Спрос на жилье в России вырос вопреки прогнозам
Проходит второй день выборов Губернатора Самарской области
Проходит второй день выборов Губернатора Самарской области
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 97.92
-0.28
EUR 104.89
-0.39
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
9 и 10 сентября в Самаре состоится Всероссийский фестиваль духовых оркестров «На сопках Маньчжурии»
«Т Плюс» проведет игротеку для детей на Дне города Самары
В Самаре во Дворце спорта имени Владимира Высоцкого проходит Всероссийский форум «Вектор самарской науки»
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В Тольятти дочь ударила ножом сожителя матери

9 сентября 2023 12:39
106
В Тольятти дочь ударила ножом сожителя матери

В дежурную часть отдела полиции Автозаводского района из лечебного учреждения поступило сообщение об обращении местного жителя 1967 года рождения с травмой, полученной в ходе бытового конфликта.

Для выяснения деталей случившегося по месту проживания мужчины выехал участковый уполномоченный полиции. Полицейский опросил пострадавшего  и очевидцев, произвел осмотр места происшествия, изъял у заявителя медицинские документы из лечебного учреждения. При опросе мужчина пояснил, что он в состоянии алкогольного опьянения был дома, где проживает совместно с сожительницей и её дочерью. Между ним и падчерицей возник конфликт, в ходе которого женщина 1994 года рождения достала кухонный нож из ящика шкафа и нанесла ему колото-резаную рану.

После чего потерпевшему вызвали скорую помощь, которая доставила его в медицинское учреждение.

Полицейский задержал злоумышленницу на улице в Автозаводском районе и доставил в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. В ходе опроса задержанная вину признала и пояснила, что не смогла совладать с эмоциями на замечание потерпевшего.  

Участковым уполномоченным полиции потерпевший направлен на прохождение судебно-медицинской экспертизы, по результатам которой установлено, что противоправными действиями местной жительницы его здоровью причинен легкий вред.

Отделом дознания отдела полиции по Автозаводскому району У МВД России по г. Тольятти в отношении ранее не судимой безработной 29-летней местной жительницы по признакам преступления, предусмотренного п. в ч. 2 ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью), возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. Сотрудники полиции продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Проходит второй день выборов Губернатора Самарской области
9 сентября 2023  11:34
Проходит второй день выборов Губернатора Самарской области
138
В Самарской области начал работу Центр общественного наблюдения за выборами
8 сентября 2023  12:41
В Самарской области начал работу Центр общественного наблюдения за выборами
391
В воскресенье, 10 сентября, общественный транспорт в Самаре будет работать до 24:00
8 сентября 2023  12:08
10 сентября общественный транспорт в Самаре будет работать до 24:00
336
В Самарской области 8 сентября открылись избирательные участки
8 сентября 2023  09:10
В Самарской области 8 сентября открылись избирательные участки
518
Новый завод по переработке масла в Самарской области обеспечил 700 рабочих мест.
7 сентября 2023  16:56
В Самарской области заработал один из крупнейших в Европе заводов по производству масла
691
Весь список