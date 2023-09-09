В Тольятти дочь ударила ножом сожителя матери

106

В дежурную часть отдела полиции Автозаводского района из лечебного учреждения поступило сообщение об обращении местного жителя 1967 года рождения с травмой, полученной в ходе бытового конфликта.

Для выяснения деталей случившегося по месту проживания мужчины выехал участковый уполномоченный полиции. Полицейский опросил пострадавшего и очевидцев, произвел осмотр места происшествия, изъял у заявителя медицинские документы из лечебного учреждения. При опросе мужчина пояснил, что он в состоянии алкогольного опьянения был дома, где проживает совместно с сожительницей и её дочерью. Между ним и падчерицей возник конфликт, в ходе которого женщина 1994 года рождения достала кухонный нож из ящика шкафа и нанесла ему колото-резаную рану.

После чего потерпевшему вызвали скорую помощь, которая доставила его в медицинское учреждение.

Полицейский задержал злоумышленницу на улице в Автозаводском районе и доставил в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. В ходе опроса задержанная вину признала и пояснила, что не смогла совладать с эмоциями на замечание потерпевшего.

Участковым уполномоченным полиции потерпевший направлен на прохождение судебно-медицинской экспертизы, по результатам которой установлено, что противоправными действиями местной жительницы его здоровью причинен легкий вред.

Отделом дознания отдела полиции по Автозаводскому району У МВД России по г. Тольятти в отношении ранее не судимой безработной 29-летней местной жительницы по признакам преступления, предусмотренного п. в ч. 2 ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью), возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. Сотрудники полиции продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.