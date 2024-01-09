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В Тольятти директор не выплатил сотрудникам зарплату на общую сумму около 300 тысяч рублей

9 января 2024 13:12
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В Тольятти директор не выплатил сотрудникам зарплату на общую сумму около 300 тысяч рублей

В Тольятти завершено расследование уголовного дела в отношении директора общества с ограниченной ответственностью, предоставляющего услуги по дополнительному электронному образованию, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата заработной платы).

По версии следствия, в 2022 году обвиняемый не выплатил нескольким сотрудникам заработную плату на общую сумму около 300 тысяч рублей.

В настоящее время собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществлялось сотрудниками ГУ МВД России по Самарской области.

Следует отметить, что целью уголовного преследования за экономические преступления является вовсе не изоляция неплательщика от общества, а восстановление справедливости и восполнение причиненного гражданам ущерба в виде возвращения денежных средств, пишет СУ СК.

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