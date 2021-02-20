В Тольятти бывший сожитель решил, что 400 тысяч ему нужны больше, чем женщине

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В дежурную часть отдела полиции №22 Управления МВД России по городу Тольятти поступило сообщение о краже более 400 тысяч рублей из квартиры в одном из домов, расположенных на улице Тополиной.

Полицейские, выехавшие по указанному в сообщении адресу, осмотрели место происшествия, обнаружили и изъяли следы, опросили соседей и потерпевшую.

Женщина 1952 года рождения пояснила оперативникам, что хищение, возможно, совершил ее бывший сожитель. В день происшествия она попросила мужчину помочь по хозяйству. После его ухода потерпевшая обнаружила пропажу денег.

Сотрудники полиции со слов потерпевшей составили ориентировку с описанием примет и данными подозреваемого и направили ее всем наружным службам полиции.

При патрулировании Автозаводского района сотрудники патрульно-постовой службы отдела полиции №22 Управления МВД России по городу Тольятти обратили внимание на мужчину, схожего по приметам с разыскиваемым. Подозреваемого доставили в ближайший отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

По данным правоохранителей, мужчина 1967 года рождения ранее не судим, официально не трудоустроен.

Подозреваемый признал свою вину в совершении противоправного деяния и пояснил, что увидел денежные средства в квартире бывшей сожительницы и решил, что ему они нужны больше, чем ей. Часть денег он потратил на личные нужды. Сотрудники полиции изъяли у задержанного оставшиеся деньги и вернули потерпевшей.

Возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД.