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В Сызрани женщина нашла чужую банковскую карту и пошла с ней в магазин

7 июня 2024 12:05
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В Сызрани женщина нашла чужую банковскую карту и пошла с ней в магазин

В конце января текущего года в дежурную часть МУ МВД России «Сызранское» поступило сообщение от жительницы г. Сызрани 1985 г.р. Он сообщила, что с ее утерянной банковской карты произошло списание 19 000р. за покупки, которые она не совершала.

Сотрудники полиции изучили выписку по расчетному счету потерпевшей и установили, что картой расплачивались в различных магазинах, расположенных в районе ул. Локомобильной. Полицейские опросили персонал магазинов, а также изучили записи с камер видеонаблюдения, установленных в торговых точках. В ходе оперативно-разыскных мероприятий оперативники установили личность подозреваемой, её местонахождение, задержали и доставили в МУ МВД России «Сызранское» для дальнейшего разбирательства.

Как установили полицейские – задержанная ранее не судимая местная жительница 2000г.р. В ходе опроса подозреваемая в совершении преступления призналась и сообщила, что банковскую карту нашла около подъезда многоквартирного дома и решила расплатиться ею за покупки продуктов питания и бытовой химии, а когда поняла, что законный владелец заблокировал карту, то избавилась от «пластика», выбросив на улице.

Следственным управлением МУ МВД России «Сызранское» в отношении злоумышленницы возбуждено уголовное дело, по признакам преступления, предусмотренного пунктом «г» ч.3 ст.158 УК РФ «Кража, совершенная с банковского счета. Девушке избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для принятия решения по существу.

Сотрудники полиции напоминают, что если Вы нашли чужую банковскую карту, то использовать её категорически нельзя – иначе можно стать фигурантом уголовного дела! Пластиковая карта принадлежит банку, а денежные средства на счете карты принадлежат её владельцу. Если Вы нашли чужую банковскую карту, то необходимо связаться с банком, который её выпустил, предварительно узнав номер бесплатной горячей линии на обороте карты. После того, как Вы объясните ситуацию, финансовое учреждение заблокирует карту и свяжется с её владельцем.

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