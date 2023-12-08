Я нашел ошибку
Главные новости:
в Самарской области открыл свою работу предпринимательский форум «Мой бизнес 63. Точки опоры»
В Самарской области открыл свою работу предпринимательский форум «Мой бизнес 63. Точки опоры»
Антон Силуанов спрогнозировал инфляцию в 2024 году на уровне 4,5%
Антон Силуанов спрогнозировал инфляцию в 2024 году на уровне 4,5%
Самарцы стали чаще покупать оборудование для самостоятельного ремонта авто
Самарцы стали чаще покупать оборудование для самостоятельного ремонта авто
В Самарской области стартовала благотворительная акция «Ёлка желаний»
В Самарской области стартовала благотворительная акция «Ёлка желаний»
Брюссель решил осложнить компаниям из России и Белоруссии поставки газа в страны блока
Брюссель решил осложнить компаниям из России и Белоруссии поставки газа в страны блока
В Тольятти Герой России встретился с подшефными кадетами Росгвардии
В Тольятти Герой России встретился с подшефными кадетами Росгвардии
Билайн бизнес увеличил точность распознавания речи до 90%
Билайн бизнес увеличил точность распознавания речи до 90%
Здание Самарского театра драмы украшено праздничной иллюминацией
Здание Самарского театра драмы украшено праздничной иллюминацией
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 92.57
-0.21
EUR 99.81
-0.33
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Выставка «Хлебная лихорадка» откроется в Самаре
На «Станкозаводе» в Самаре пройдет большой Рождественский маркет
В самарском ДК «Победа» пройдет мероприятие, посвященное Дружбе народов
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В Сызрани задержали серийного вора гаджетов

8 декабря 2023 10:40
145
В Сызрани задержали серийного вора гаджетов

К находящимся на маршруте патрулирования сотрудникам патрульно-постовой службы полиции МУ МВД России «Сызранское» обратилась местная жительница 1969 года рождения с сообщением о краже сотового телефона из секции торгового центра на ул. Красная г. Сызрани, где она работает продавцом. Чуть позже, к полицейским поступило сообщение от еще одной местной жительницы 1983 года рождения, торгующей в том же ТЦ, о хищении телефона и спортивного костюма из торгового павильона. Материальный ущерб заявительницы оценили на сумму 4 000 рублей и 18 000 рублей.

Доложив о происшествиях в дежурную часть территориального органа, сотрудники полиции опросили потерпевших, просмотрели записи с камер наблюдения, установленных в ТЦ и передали приметы подозреваемого в дежурную часть. При отработке мест возможной реализации похищенного имущества, к полицейским обратился продавец близлежайшего к ТЦ комиссионного магазина, с сообщением о том, что при просмотре видео с камер наблюдения, установленных в торговой точке, он обнаружил хищение ноутбука стоимостью более 13 000 рублей. Просмотрев предоставленные заявителем записи сотрудники патрульно-постовой службы обнаружили, что к совершению противоправного деяния может быть причастен тот же мужчина, который подозревается в хищении имущества в торговом центре. Полицейские продолжили розыск подозреваемого и через нескольких часов обратили внимание на прохожего по приметам схожим с разыскиваемым, задержали его и доставили в дежурную часть МУ МВД России «Сызранское» для дальнейшего разбирательства.

Житель Тольятти 1977 года рождения в ходе опроса вину в содеянном признал. При личном досмотре в присутствии понятых сотрудники полиции обнаружили у него один из похищенных телефонов. По данным полицейских мужчина ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за преступления имущественного характера и несколько дней назад освободился из мест лишения свободы.

По ходатайству следствия 46-летнему фигуранту судом избрана мера пресечения в виде ареста. Проверив мужчину на причастность к совершению аналогичных преступлений на территории города, сотрудники полиции установили его участие еще в 4 эпизодах преступной деятельности. Среди них кража ноутбука, еще двух телефонов и терминала сбора данных одного из сетевых магазинов.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
В Самарской области стартовала благотворительная акция «Ёлка желаний»
8 декабря 2023  13:43
В Самарской области стартовала благотворительная акция «Ёлка желаний»
79
Принято решение о выплатах возмещения дольщикам ЖК
8 декабря 2023  11:48
Принято решение о выплатах возмещения дольщикам ЖК "Новая заря" в Самаре
226
Дмитрий Азаров поручил главе Самары встретиться с жителями по вопросам работы транспорта
8 декабря 2023  11:24
Дмитрий Азаров поручил главе Самары встретиться с жителями по вопросам работы транспорта
159
Самарцам рассказали, как будут работать школы в мороз
8 декабря 2023  09:34
Самарцам рассказали, как будут работать школы в мороз
196
В Самарской области отремонтировано 7 участков дорог, входящих в опорную сеть России
7 декабря 2023  13:44
В Самарской области отремонтировано 7 участков дорог, входящих в опорную сеть России
392
Весь список