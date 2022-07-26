В Сызрани сотрудники транспортной полиции задержали мужчину, подозреваемого в сбыте наркотиков

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В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками отделения по контролю за оборотом наркотиков Сызранского ЛО МВД России на транспорте пресечена противоправная деятельность 30-летнего жителя Сызрани, подозреваемого в сбыте наркотических средств в крупном размере.

Мужчина был задержан в черте города. Установлено, что он в апреле текущего года приобрел наркотическое средство в Ульяновске для последующего сбыта его в Сызрани.

Полицейские обнаружили и изъяли из тайников десять закладок с синтетическим наркотиком «PVP» общей массой 4,71 грамма.

В ходе осмотра съемной квартиры, а также частного дома, где проживал подозреваемый также были обнаружены и изъяты 18 и 21 сверток наркотического средства. Общий вес изъятого наркотика «PVP» составил 17,3 грамма.

По данным следствия установлено, что подозреваемый приобрел партию наркотика в соседней области через телефонное приложение для дальнейшего распространения его путем закладок с использованием сети Интернет.

На период предварительного следствия подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба Сызранского ЛО МВД России на транспорте.

Фото: пресс-служба Сызранского ЛО МВД России на транспорте