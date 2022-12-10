В Сызрани соседка воспользовалась госпитализацией женщины и похитила её золото

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В дежурную часть МУ МВД России «Сызранское» обратилась местная жительница 1955 года рождения, с сообщением о том, что она находится на стационарном лечении, а со слов её сына, из их квартиры пропали золотые украшения. Материальный ущерб потерпевшая оценила как значительный для себя в размере более 80 тысяч рублей.

Женщина пояснила оперуполномоченным, что проживает с сыном в коммунальной квартире. В день, когда ее госпитализировали, собраться в больницу ей помогала знакомая соседа по квартире. Сердобольная помощница, посоветовала женщине оставить золотые украшения дома, упаковала их в полиэтиленовый пакет и сумку, после чего положила, по просьбе потерпевшей, в шифоньер. Когда через несколько дней пенсионерка попросила сына купить ей средства гигиены, взяв карточку в той же сумке, золотых изделий там уже не было.

Сотрудники полиции в присутствии сына потерпевшей и с ее разрешения осмотрели место происшествия, опросили возможных очевидцев и установили местонахождение знакомой соседа потерпевшей, после чего доставили женщину в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Ранее не судимая безработная местная жительница 1978 года рождения в содеянном противоправном деянии созналась и пояснила полицейским, что в чужую комнату проникла свободным доступом, так как при госпитализации, пенсионерка второпях не закрыла дверь на ключ. Сотрудники полиции изъяли часть похищенного и вернули потерпевшей. Розыск реализованных злоумышленницей случайным знакомым ювелирных украшений продолжается.