Я нашел ошибку
Главные новости:
в Самаре обсудили итоги деятельности студенческих отрядов
В Самаре обсудили итоги деятельности студенческих отрядов
В Самаре перекроют одну из главных улиц Кировского района
В Самаре перекроют одну из главных улиц Кировского района
В Новокуйбышевске мужчина украл из аптеки несколько коробок крема
В Новокуйбышевске мужчина украл из аптеки несколько коробок крема
Польша подписала контракт на возведение электронного забора на границе с Россией
Польша подписала контракт на возведение электронного забора на границе с Россией
В Самаре 74-летний водитель сбил пешехода на «зебре»
В Самаре 74-летний водитель сбил пешехода на «зебре»
Участники совета ПФО отметили опыт Самарской области по вовлечению граждан в решение локальных вопросов
Участники совета ПФО отметили опыт Самарской области по вовлечению граждан в решение локальных вопросов
В Сызрани соседка воспользовалась госпитализацией женщины и похитила её золото
В Сызрани соседка воспользовалась госпитализацией женщины и похитила её золото
Зарубежные товары из недружественных стран обложили пошлиной
Зарубежные товары из недружественных стран обложили пошлиной
Наверх
Самара  -11 °C, Тольятти  -10 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 62.38
-0.19
EUR 65.84
0.16
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Валерьян Панфилов наградил победителей турнира "Мы – Вместе!" для детей с ОВЗ
«Благородство - 2022»: вторым лауреатом акции от ГУ МЧС СО стал Константин Черпаков
Клявлинец обокрал гостеприимного хозяина
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В Сызрани соседка воспользовалась госпитализацией женщины и похитила её золото

10 декабря 2022 10:53
117
В Сызрани соседка воспользовалась госпитализацией женщины и похитила её золото

В дежурную часть МУ МВД России «Сызранское» обратилась местная жительница 1955 года рождения, с сообщением о том, что она находится на стационарном лечении, а со слов её сына, из их квартиры пропали золотые украшения. Материальный ущерб потерпевшая оценила как значительный для себя в размере более 80 тысяч рублей.

Женщина пояснила оперуполномоченным, что проживает с сыном в коммунальной квартире. В день, когда ее госпитализировали, собраться в больницу ей помогала знакомая соседа по квартире. Сердобольная помощница, посоветовала  женщине оставить золотые украшения дома, упаковала их в полиэтиленовый пакет и сумку, после чего положила, по просьбе потерпевшей, в шифоньер. Когда через несколько дней пенсионерка попросила сына купить ей средства гигиены, взяв карточку в той же сумке, золотых изделий там уже не было.

Сотрудники полиции в присутствии сына потерпевшей и с ее разрешения осмотрели место происшествия, опросили возможных очевидцев и установили местонахождение знакомой соседа потерпевшей, после чего доставили женщину в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Ранее не судимая безработная местная жительница 1978 года рождения в содеянном противоправном деянии созналась и пояснила полицейским, что в чужую комнату проникла свободным доступом, так как при госпитализации, пенсионерка второпях не закрыла дверь на ключ. Сотрудники полиции изъяли часть похищенного и вернули потерпевшей. Розыск реализованных злоумышленницей случайным знакомым ювелирных украшений продолжается.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Участники совета ПФО отметили опыт Самарской области по вовлечению граждан в решение локальных вопросов
10 декабря 2022  11:00
Участники совета ПФО отметили опыт Самарской области по вовлечению граждан в решение локальных вопросов
138
Вручая бойцам награды, Дмитрий Азаров выразил восхищение их подвигом. 
9 декабря 2022  14:42
Служить России и помогать людям: губернатор вручил землякам государственные награды
359
В Самаре открыли мемориал, посвященный героям 5-й гусарского Александрийского полка
9 декабря 2022  11:48
В Самаре открыли мемориал, посвященный героям 5-й гусарского Александрийского полка
401
Меняется расписание электропоезда «Ласточка» из Самары
9 декабря 2022  10:50
Меняется расписание электропоезда «Ласточка» из Самары
330
Губернатор отметил, что наша страна помнит и чтит защитников Отечества всех времен.
8 декабря 2022  17:29
«Вы явлены как проводники патриотизма, мужества, самоотверженности» - Глава региона встретился с земляками - Героями Отечества
3152
Весь список