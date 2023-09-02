В Сызрани пенсионерка при продаже гаража попала на мошенника и лишилась 500 тысяч

154

Несмотря на неоднократные предупреждения полиции, граждане продолжают попадаться на уловки мошенников.

Так, в полицию обратилась 77-летняя жительница г.Сызрань с заявлением о мошенничестве. Женщина рассказала сотрудникам полиции, что она разместила на одной из интерент-площадках объявление о продаже гаража. Через некоторое время ей позвонил незнакомец и предложил купить недвижимость не торгуясь, а чтобы пенсионерка сняла свое объявление и не искала больше покупателей он готов внести полную его стоимость. Потерпевшая, обрадованная тем, что незнакомец не стал торговаться и ей не пришлось долго искать покупателя, согласилась на сделку. Тогда аферист, якобы для перевода денег, предложил женщине продиктовать данные банковской карты. Введенная в заблуждение пенсионерка так и сделала. Позже она поняла, что не только не получила денег, но и лишилась более 500 000р., а звонивший перестал выходить на связь. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Полицейские напоминают, чтобы не стать жертвой дистанционных аферистов, необходимо проявить бдительность и придерживаться простых правил: не совершайте действия с банковской картой, на которые вам указывает неизвестное лицо. Никогда и ни при каких условиях не сообщайте незнакомым вам людям данные банковской карты, в том числе код-подтверждение, указанный на обороте карты. Кроме того, нельзя называть и код из смс-сообщения, которое может поступить на ваш телефон. Если вас просят сообщить дополнительные данные, сразу же прекращайте общение с этими людьми, это мошенники!