В Сызрани кассир после продажи продуктов отменяла покупку и присваивала деньги себе

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В апреле текущего года в МУ МВД России «Сызранское» обратился представитель одного из сетевых магазинов, который сообщил, что во время внутренней инвентаризации обнаружил недостачу денежных средств на сумму свыше 7 000 рублей.

Сотрудники органов внутренних дел опросили работников магазина, провели осмотр помещения, изъяли и просмотрели записи камер видеонаблюдения. Полицейские установили, что к хищению причастна местная жительница 1978 года рождения, работающая продавцом-кассиром.

Полицейские задержали местную жительницу и доставили в отдел для дальнейшего разбирательства.

В ходе опроса ранее не судимая 47-летняя женщина пояснила, что, осуществляя денежные операции за кассой, в случаях если покупатель рассчитывался наличными денежными средствами без сдачи и ему не нужен чек, аннулировала операцию, а денежные средства забирала себе. Со слов подозреваемой присвоенные денежные средства работодателя она тратила на собственные нужды.

Следственным управлением МУ МВД России «Сызранское» окончено расследование двух уголовных дел, возбужденных в отношении местной жительницы 1978 года рождения по признакам преступлений, предусмотренных ч.3 ст.160 УК РФ «Присвоение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения». Уголовные дела объединены в одно производство и с утвержденным обвинительным заключением направлены в городской суд для принятия решения по существу.

В ходе предварительного следствия подозреваемая возместила заявителю материальный ущерб в полном объеме.