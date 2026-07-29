В Шигонском районе учащаяся колледжа оформила кредит на свою подругу

В отдел полиции по Шигонскому району МУ МВД России «Сызранское» поступило сообщение от местной жительницы 2008 года рождения о том, что на её имя неизвестный оформил кредитную карту и воспользовался денежными средствами в размере 15 000 рублей.

Сотрудники органов внутренних дел запросили финансовые документы в банковском учреждении и опросили пострадавшую.

Заявительница пояснила, что о существовании кредитных обязательств узнала после получения судебного уведомления о взыскании с неё задолженности.

Полицейские выяснили, что заявление на оформление кредита заполнялось через мобильное приложение и подписывалось электронной подписью. Потерпевшая пояснила, что не передавала свои личные данные и не давала согласие на оформление кредита.

Полицейские предположили, что к совершению преступления может быть причастен кто-то из близкого окружения потерпевшей. В ходе проверки полицейские установили, что к краже может быть причастна подруга заявительницы, учащаяся колледжа, проживающая с ней в одной комнате общежития.

Оперативники задержали подозреваемую – 20-летнюю жительницу Ульяновской области и доставили в отделение полиции для дальнейшего разбирательства.

По версии следствия, задержанная, имея доступ к паспортным данным и телефону потерпевшей, оформила на её имя кредитную карту через приложение банка. Затем злоумышленница при помощи того же онлайн-сервиса осуществила переводы в размере 5 000 и 10 000 рублей на свои счета, после чего удалила приложение с телефона подруги.

В настоящее время в отношении задержанной следственным отделением по расследованию преступлений, совершенных на территории Шигонского района СУ МУ МВД России «Сызранское», возбуждены два уголовных дела по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража денежных средств с банковского счета), которые соединены в одно производство. Расследование продолжается.